الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

ضبط شخص اعتدى على عامل بـ"مفك" خلال مشاجرة في الشرقية

ضبط شخص تعدى على
ضبط شخص تعدى على عامل بـ"مفك" خلال مشاجرة في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص مصابًا في وجهه أثناء مشاجرة بدائرة مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وبالفحص، تبين تلقي مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من أحد الأشخاص "يعمل عاملًا ومقيم بدائرة المركز" - وهو ذاته الذي ظهر في الفيديو - يتهم فيه أحد الأشخاص "سائق - مقيم بدائرة المركز" بالتعدي عليه باستخدام "مفك"، ما أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه.

وأوضح المبلغ أن المشاجرة وقعت أثناء قيامه بتسليم المنقولات الزوجية لطليقته تنفيذًا لحكم قضائي، حيث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة.

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وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، مدعيًا أن المجني عليه وجه إليه السباب خلال قيامه بتحميل منقولات خاصة بطليقة المجني عليه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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