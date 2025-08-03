الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

ضبط 127 ألف مخالفة مرورية و222 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

حالة المرور
حالة المرور

تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها المستمرة لتحقيق الانضباط المروري وتعزيز السلامة على الطرق.

222 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين 

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت الحملات في ضبط 127,560 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، التوقف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، مخالفة شروط التراخيص.

 

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كما تم فحص 2,824 سائقًا، وتبين إيجابية 222 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي السياق ذاته، واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,083 مخالفة مرورية متنوعة، شملت: تحميل ركاب بشكل مخالف، مخالفات متعلقة بشروط التراخيص، مخالفات تتعلق بأمن ومتانة المركبات.

كما تم فحص 267 سائقًا، وتبين إيجابية 21 حالة لتعاطي المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط 11 محكومًا عليهم بإجمالي 31 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 3 مركبات لارتكابها مخالفات جسيمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الحالة المرورية وحماية أرواح المواطنين.

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