الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات ميراث

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات ميراث

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز بلبيس، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ورصد الوقائع التي تمس الأمن العام.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي، تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين من أسرة واحدة، بسبب خلافات حول الميراث. 

 مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات ميراث

وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحد أطرافها، وهو شخص مقيم بدائرة المركز، بجرح بالرأس، جراء تعدي شقيقه ونجله عليه باستخدام عصا وسلاح أبيض.

القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره محتويات خادشة وإساءته استخدام مواقع التواصل

كيف تحولت جلسة استشارة قانونية إلى مسرح جريمة دموية؟.. نهاية صادمة لـ محام داخل مكتبه بالإسكندرية.. عمولة 800 ألف كلمة السر.. والمتهمة تكشف تفاصيل المخطط الشيطاني

 

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين (شقيق المصاب ونجله)، وبحوزتهما الأداتان المستخدمتان في الاعتداء، حيث تم التحفظ عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، بسبب النزاع العائلي حول الإرث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن الشرقية النيابة العامة مديرية امن الشرقية مركز شرطة بلبيس وزارة الداخلية مشاجرة بين طرفين مركز بلبيس

مواد متعلقة

القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره محتويات خادشة وإساءته استخدام مواقع التواصل

كيف تحولت جلسة استشارة قانونية إلى مسرح جريمة دموية؟.. نهاية صادمة لـ محام داخل مكتبه بالإسكندرية.. عمولة 800 ألف كلمة السر.. والمتهمة تكشف تفاصيل المخطط الشيطاني

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة مسلحة بالغربية

ضبط سيدة حاولت إتلاف سيارة نقل باستخدام سلاح أبيض عقب تداول فيديو بالشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص بحديدة على راكب في الغربية

ضبط عامل وزوجته تعديا بالضرب على سيدة بسبب خلافات على محل بالغربية

إحالة أوراق فني صباغة للمفتي بتهمة قتل فتاة وإشعال النيران بجثتها

بعد تداول فيديو، ضبط سائق وطالب بتهمة تعاطي المخدرات داخل ميكروباص

الأكثر قراءة

زغلول صيام: وسام أبوعلي يكشف المستور في الكرة المصرية! أمريكا ترفض قيده بسبب اللعب المالي النظيف.. وإحنا لا لعب مالي نظيف ولا حد بيسأل في حق الدولة!

الأهلي يتقدم على منتخب الشباب بهدف في الشوط الأول وديا (صور)

القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره محتويات خادشة وإساءته استخدام مواقع التواصل

بعد أزمته بالدوري الأمريكي، بيراميدز يظهر في الصورة لضم وسام أبو علي

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

استجابة لـ"فيتو".. الداخلية تضبط طرفى مشاجرة مسلحة تسببت فى إصابة طفلة بقنا

قبل ساعات من إعلان الصفقة، الفلسطيني عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

المجاميع التكرارية، المشرف على التنسيق يوضح أسباب انخفاض الحد الأدنى لكليات علمي علوم (فيديو)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، هل الأسباط أبناء يعقوب وإخوة يوسف؟ وهل هم أنبياء؟

هل يجوز التيمم حال انقطاع المياه يومًا كاملًا؟ أمينة الفتوى تجيب

تفسير حلم الشعير في المنام وعلاقته بالحصول على أموال كثيرة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads