الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات ميراث

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز بلبيس، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ورصد الوقائع التي تمس الأمن العام.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضي، تلقى مركز شرطة بلبيس بلاغا بوقوع مشاجرة بين طرفين من أسرة واحدة، بسبب خلافات حول الميراث.

مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات ميراث

وأسفرت المشاجرة عن إصابة أحد أطرافها، وهو شخص مقيم بدائرة المركز، بجرح بالرأس، جراء تعدي شقيقه ونجله عليه باستخدام عصا وسلاح أبيض.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين (شقيق المصاب ونجله)، وبحوزتهما الأداتان المستخدمتان في الاعتداء، حيث تم التحفظ عليهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، بسبب النزاع العائلي حول الإرث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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