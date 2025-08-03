إحباط تهريب أسلحة نارية غير مرخصة بقيمة 22 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 22 مليون جنيه، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لمكافحة جرائم الاتجار في السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون.

إحباط محاولة عنصرين جنائيين جلب أسلحة نارية غير مرخصة بقيمة 22 مليون جنيه

وكانت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، قد أكدت قيام المتهمين بالإعداد لتهريب كمية من الأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين في إحدى المناطق بالجنوب، وبحوزتهما رشاش جرينوف، 100 بندقية آلية، و4 طبنجات، كمية كبيرة من الطلقات النارية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.