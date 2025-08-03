الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله

كشفت  أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله لنشرهما محتوى يسيء للقيم الأسرية وحيازتهما مواد مخدرة وسلاح ناري.

 

تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله 

 

وذكر بيان أمني؛ في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانع المحتوى المعروف باسم "البلوجر شاكر" ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بقيام المذكور بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، تم لاحق قوات الشرطة، المتهمين وضبطهما بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزة صانع المحتوى على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والأيس بحوزته ومدير أعماله.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، واعترفا بتصوير ونشر المحتوى محل البلاغات بغرض رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية عبر الإنترنت.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط أي ممارسات إلكترونية تمس القيم والأخلاق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاكر شاكر محظور دلوقتي القبض على البلوجر شاكر مخدرات سلاح الأحراز مع شاكر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

"قمر الوكالة" تعترف ببث فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات

"الداخلية": استمرار قوافل الأحوال المدنية لخدمة المواطنين بالمحافظات وخط ساخن لتلقي الطلبات

بعد شاكر ومداهم، الداخلية تضبط "قمر الوكالة" لنشرها مقاطع خادشة للحياء

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

إحباط تهريب أسلحة نارية غير مرخصة بقيمة 22 مليون جنيه

ضبط 127 ألف مخالفة مرورية و222 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الإسكندرية الصحراوي

الأكثر قراءة

بدء مؤتمر التعليم العالي لإعلان نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم، توقعات ومؤشرات القبول بالكليات

تنسيق الجامعات 2025 جميع المحافظات

مؤتمر صحفي خلال دقائق لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025

خدمات

المزيد

حالات يقع فيها عبء الإثبات الضريبي على المصلحة بقانون الإجراءات

العويس ترتفع لـ 65 جنيهًا، أسعار المانجو اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين وفقا لقانون العمل الجديد؟

أسعار الخضار اليوم الأحد، الفاصوليا تسجل 60 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

بعد القبض عليه بأحد الكافيهات.. من هو دنجوان التيك توك محمد شاكر؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

«وأسروا قولكم أو اجهروا به»، محمد سيد طنطاوي يؤكد علم الله بالسر والعلن

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads