الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

القضاء الإداري ينظر دعوى حجب منصة التيك توك 9 سبتمبر

البلوجر هدير عبد
البلوجر هدير عبد الرازق

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 9 سبتمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران، للمطالبة بحجب منصة “التيك توك”  أو إخضاعها لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، وكذلك النصوص الشرعية والمبادئ الدينية.

حجب منصة التيك توك 

وتأتي هذه الدعوى استجابة لمطالب عدد كبير من المواطنين الذين أبدوا تخوفهم من المحتوى المتداول على المنصة، وما قد يمثله من تهديد للهوية الثقافية والدينية للمجتمع، إضافة إلى تأثيره على النشء.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عدد من البلوجرز ومنهم هدير عبد الرازق، وأم مكة، وأدهم وغيرهم.

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