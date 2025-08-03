ضبط عامل وزوجته تعديا بالضرب على سيدة بسبب خلافات على محل بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي شخص وزوجته على سيدة بالضرب بمحافظة الغربية، وتحديدًا بدائرة مركز شرطة كفر الزيات.

وبعد الفحص والتحقيق، تبين تلقى مركز شرطة كفر الزيات بلاغا من سيدة مالكة لأحد المحال التجارية الكائن بدائرة المركز، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء بالضرب من قِبل عامل له معلومات جنائية وزوجته – يقيمان بنفس الدائرة – مما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة، بالإضافة إلى إتلاف هاتفها المحمول، وذلك إثر خلافات بينهم بشأن المحل الذي يستأجره الطرف الثاني.

قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.