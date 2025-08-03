الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عامل وزوجته تعديا بالضرب على سيدة بسبب خلافات على محل بالغربية

المتهمان
المتهمان

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تعدي شخص وزوجته على سيدة بالضرب بمحافظة الغربية، وتحديدًا بدائرة مركز شرطة كفر الزيات.

وبعد الفحص والتحقيق، تبين تلقى مركز شرطة كفر الزيات بلاغا من سيدة مالكة لأحد المحال التجارية الكائن بدائرة المركز، أفادت فيه بتعرضها للاعتداء بالضرب من قِبل عامل له معلومات جنائية وزوجته – يقيمان بنفس الدائرة – مما أسفر عن إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة، بالإضافة إلى إتلاف هاتفها المحمول، وذلك إثر خلافات بينهم بشأن المحل الذي يستأجره الطرف الثاني.

إحالة أوراق فني صباغة للمفتي بتهمة قتل فتاة وإشعال النيران بجثتها

تأييد حكم إعدام ربة منزل بتهمة إنهاء حياة شقيق زوجها وإلقائه من سطح المنزل

قامت الأجهزة الأمنية بضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بسبب الخلافات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتداء على سيدة بالغربية كفر الزيات اليوم فيديو اعتداء زوجين وزارة الداخلية أخبار الحوادث الغربية سيدة تتعرض للضرب البلاغات الأمنية مصر

مواد متعلقة

إحالة أوراق فني صباغة للمفتي بتهمة قتل فتاة وإشعال النيران بجثتها

تأييد حكم إعدام ربة منزل بتهمة إنهاء حياة شقيق زوجها وإلقائه من سطح المنزل

بعد تداول فيديو، ضبط سائق وطالب بتهمة تعاطي المخدرات داخل ميكروباص

مصدر أمني يكشف حقيقة هروب نزلاء من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

ضبط بطل فيديو الاعتداء بسلاح أبيض على مواطن في كرداسة

ضبط شخص اعتدى على عامل بـ"مفك" خلال مشاجرة في الشرقية

ضربات موجعة للبؤر الإجرامية.. الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة من تجار المخدرات بعدة محافظات

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

الأكثر قراءة

قبل 24 ساعة من التصويت، كيف تستعلم عن مقر لجنتك في انتخابات مجلس الشيوخ؟

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

المجاميع التكرارية، المشرف على التنسيق يوضح أسباب انخفاض الحد الأدنى لكليات علمي علوم (فيديو)

بعد أزمته بالدوري الأمريكي، بيراميدز يظهر في الصورة لضم وسام أبو علي

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز نقل الأعضاء البشرية من الأموات إلى الأحياء؟ الإفتاء تحسم الجدل

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

الإفتاء توضح حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

المزيد
الجريدة الرسمية
ads