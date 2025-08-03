حقيقة حبس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر

قضت محكمة جنح الشيخ زايد غيابيا، بحبس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 100 ألف جنيه، وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، بتهمة الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة بمدينة سفنكس الجديدة الواقعة على طريق مصر - الإسكندرية الصحراوي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد السلام رزق، وحضور محمد أكرم وكيل النائب العام.

بدأت القضية عندما قدم جهاز مدينة سفنكس بلاغا إلى النيابة العامة، يتهم فيه مدحت بركات بالاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 150 فدانا من أملاك الدولة، ووضع بها لافتات ضخمة تدعى ملكيته لتلك الأرض، ولافتات أخرى للإعلان عن إقامة منتجع سكني، وكمبوند فيلات فاخرة بمدينة سفنكس الجديدة.

وكشفت تحريات الجهات المختصة وتحقيقات النيابة أن بركات وضع يده على الأرض استولى عليها دون سند قانوني او عقود تثبت تملكه للأرض بشكل نهائي.

بعد انتهاء التحقيقات أحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة جنح الشيخ زايد، التى أصدرت حكما غيابيا بحبس بركات لمدة 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، مع رد الأراض بعد إعادتها لأصلها ودفع قيمة ما حصل عليه من منفعة مالية منها، ولم يرتض مدحت بركات هذا الحكم، وأقام طعنا عليه إلا أن المحكمة رفضت الطعن وأصدرت الحكم المتقدم.

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