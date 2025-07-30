أخبار مصر: لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة، كارثة لعشرات المصريين في ليبيا، الوضع في الجيزة يكذب بيانات وزارة الكهرباء

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

كانت واخدة راحتها في اللايف، لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة على الهواء مباشرة (فيديو)

بعد إثارتها للجدل وادعائها زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط البلوجر مروة يسري، على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به إحدى الفنانات، تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تشهيرًا بها وادعاءات كاذبة بالاتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

حادث جلل، مصرع وفقدان 68 مصريا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل طبرق الليبية

لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرا غير نظامي مصرعهم، فيما لا يزال نحو 50 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق قارب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا مطلع الأسبوع.

رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي

واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قطع التغذية الكهربائية بعد عودتها لساعات عن بعض مناطق محافظة الجيزة لليوم الخامس على التوالي على الرغم من إعلان الوزارة السيطرة على العطل الفني الذي ضرب محطة محولات جزيرة الذهب، وأدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن عدة مدن بالمحافظة فضلًا عن تأثر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بسبب توقف إمدادات الطاقة الكهربائية المشغلة لمحطات الرفع.

تحذيرات عالمية من "تسونامي" خطير بعد زلزال كامتشاتكا واليابان تخلي محطة فوكوشيما النووية

أطلقت عدة دول تحذيرات واسعة من موجات "تسونامي" خطرة بعد زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية والذي بلغت قوته إلى 8.7 درجات بمقياس ريختر.

أرجوكم رجعوني أنا مش عارف عملت كده إزاي، الجنايني يكشف تفاصيل جلسته مع زيزو بعد توقيعه للأهلي

كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل بعد انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى النادي الأهلي.

بلاغ استغاثة لـ وزارة البترول عن حريق بسفينة حاويات تابعة لشركة "إم.إس.سي" بغارب

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مساء الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، أنها تلقت إخطارًا من غرفة المراقبة البحرية بغارب، يفيد بصدور استغاثة من مركب الحاويات "PUMBA" التابعة لشركة (MSC) للنقل البحري، وذلك بعد اندلاع حريق في غرفة ماكينات المركب أثناء تواجدها بالمجرى الملاحي على بُعد نحو 3 أميال بحرية من منصة جنوب شرق الحمد التابعة للشركة العامة للبترول.

شفتهم في سوبر ماركت بيلسنوا عليَّ، وفاء عامر تروي رد فعل الناس تجاهها بعد شائعة تجارة الأعضاء

تعرضت الفنانة وفاء عامر لموقف وصفته بالكوميدي داخل إحدى المحال التجارية، وذلك بعد أزمتها الأخيرة، واتهمامها بالتجارة في الأعضاء البشرية.

اليوم، الفرصة الأخيرة للتقديم على وظائف المونوريل 2025

تغلق شركة مترو الأنفاق اليوم الأربعاء، باب التقديمات لوظائف مونوريل القاهرة، وتشمل وظائف التشغيل والوظائف الفنية.

لمنع تكرار أزمة القمة وهبوط الإسماعيلي، ثروت سويلم يكشف عن تعديلات حاسمة باللائحة الجديدة

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرار إلغاء الهبوط في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي، تم بناءً على رغبة أندية الجمعية العمومية للمسابقة، ولم يكن قرار الرابطة أو اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن إلغاء الهبوط لن يتكرر مجددًا في المواسم القادمة.

الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي

أدان الاتحاد الإفريقي، مساء الثلاثاء، تشكيل مليشيا الدعم السريع لحكومة موازية في السودان، رافضًا "أي محاولة لتفتيت البلاد".

أستاذ سموم يكشف تفاصيل رحلة أطفال المنيا الـ6 ووالدهم من دخولهم المستشفى حتى وفاتهم

كشف الدكتور محمد إسماعيل حافظ، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة المنيا، تفاصيل وفاة 6 أطفال ووالدهم بمحافظة المنيا، موضحًا أن بداية الواقعة كانت مع انتشار الخبر على صفحات الطوارئ، يفيد بورود حالات إلى أحد المستشفيات بمحافظة أسيوط.

بدائل سريعة وآمنة، الكهرباء تكشف خطة إنهاء أزمة انقطاع التيار بالجيزة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل جار للانتهاء من ربط كابل كهربائي جديد تم مده أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد، بهدف دعم محطة محولات جزيرة الذهب التي خرجت عن الخدمة مؤخرًا، ما أدى إلى انقطاع واسع في التيار الكهربائي بعدد من مناطق محافظة الجيزة.

إعلان نيويورك، خطوات ملموسة وإجراءات محددة زمنيا لتنفيذ حل الدولتين

أعلن البيان الختامي للمؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين والمنعقد في الأمم المتحدة بنيويورك، الثلاثاء، الاتفاق على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد يوكوهاما

تقام اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 بعض المباريات الودية بين عدد من الأندية الأوروبية والعربية، في إطار استعدادات أغلب الأندية في العالم لانطلاق مسابقاته المحلية في كرة القدم في شهر أغسطس المقبل.

الكهرباء: أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالجيزة انتهت بشكل نهائي ولن تتكرر

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تسجيل الشبكة القومية للكهرباء رقمًا غير مسبوقا في الأحمال، بلغ 39.400 ميجاوات، وهو الأعلى في تاريخ مصر، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس كفاءة الشبكة وقدرتها على التعامل مع زيادة الطلب.

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