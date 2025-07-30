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أخبار مصر

رغم إعلان حل الأزمة، استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن الجيزة لليوم الخامس على التوالي

انقطاع الكهرباء،فيتو
انقطاع الكهرباء،فيتو

واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قطع التغذية الكهربائية بعد عودتها لساعات عن بعض مناطق محافظة الجيزة لليوم الخامس على التوالي على الرغم من إعلان الوزارة السيطرة على العطل الفني الذي ضرب محطة محولات جزيرة الذهب، وأدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن عدة مدن بالمحافظة فضلًا عن تأثر خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بسبب توقف إمدادات الطاقة الكهربائية المشغلة لمحطات الرفع.

 

تسجيل أحمال كهربائية على الشبكة الموحدة للكهرباء

كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، عن تسجيل الشبكة القومية للكهرباء رقمًا غير مسبوق في الأحمال، بلغ 39.400 ميجاوات، وهو الأعلى في تاريخ مصر، مؤكدًا أن هذا الرقم يعكس كفاءة الشبكة وقدرتها على التعامل مع زيادة الطلب.

الحمل الأقصى للكهرباء العام الماضي

وأضاف متحدث الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" على قناة "إم بي سي مصر"، أن الحمل الأقصى خلال العام الماضي بلغ 38 ألف ميجاوات، مما يعني أن الشبكة تشهد تطورًا في قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين رغم الارتفاع الكبير في الاستهلاك.

 

فصل التيار الكهربائي في جزيرة الدهب إجراء احترازي

وفي ما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي مؤخرًا في منطقة الجيزة، وتحديدًا بجزيرة الدهب، أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن عطلًا فنيًّا أصاب الكابل الرئيسي المغذي للمنطقة، ما استدعى فصل التيار كإجراء احترازي، قبل أن تتدخل الفرق الفنية وتعمل على إصلاح الخلل عبر مسارين مختلفين.

ولفت متحدث الكهرباء، إلى أنه رغم إصلاح العطل، إلا أنه تكرر مرة أخرى، غير أن الفرق المختصة تمكنت من معالجته بشكل نهائي، وتم اتخاذ تدابير فنية لضمان عدم تكراره، من بينها توفير مصدر تغذية إضافي لمحطة المحولات المعنية، وتقليل الأحمال عليها، مشددًا على أنه لا توجد أي مشكلات حالية تؤثر على الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

استمرار انقطاع الكهرباء عن بعض مدن محافظة الجيزة

وتسببت الانقطاع المستمر التيار في وجود حالة من الغضب لدى المواطنين خاصة في ظل إعلان الوزارة عبر مراكزها الإعلامية انتهاء الأزمة وانتظام التغذية الكهربائية للمواطنين حتى الآن وهو ما لم يحدث حيث تتواصل عمليات الانقطاع اليوم الخامس علي التوالي، مما سبب معاناة للمواطنين خاصة كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة تزامنا مع موجات الحرارة غير المسبوقة التي تضرب المحافظات مما أدى إلى تفاقم الأزمة.

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وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة الكهرباء الكهرباء محافظة الجيزة الجيزة محطة محولات جزيرة الذهب محولات جزيرة الذهب المهندس منصور عبد الغني

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