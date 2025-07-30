الاتحاد الإفريقي يصدم "الدعم السريع" بعد تشكيل حكومة موازية بالسودان ويوجه رسالة للمجتمع الدولي

أدان الاتحاد الإفريقي، مساء الثلاثاء، تشكيل مليشيا الدعم السريع لحكومة موازية في السودان، رافضًا "أي محاولة لتفتيت البلاد".

وعبَّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، في بيان، عن إدانته الشديدة لإعلان "تحالف تأسيس السودان"، بقيادة الدعم السريع، عن تشكيل حكومة موازية في السودان.

وجدد المجلس تأكيده "احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه"، وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المزعومة أو تقديم أي دعم لها".

وأكد الاتحاد الإفريقي مجددًا اعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكَّلة حديثًا باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان.

كما دعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، وإطلاق حوار وطني شامل.

ويوم السبت الماضي، أعلن "تحالف تأسيس السودان" تشكيل "مجلس رئاسي لحكومة السلام الانتقالية" برئاسة قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي"، فيما جرى اختيار محمد حسن التعايشي رئيسًا للوزراء.

من جهته، أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني كامل إدريس، يوم الإثنين، قرارًا بتعيين 5 وزراء ضمن حكومته الجديدة "حكومة الأمل" ليرتفع عدد المعينين فيها إلى 20 وزيرًا.

وفي 31 مايو الماضي، أدى إدريس اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وذلك عقب صدور مرسوم دستوري بتعيينه في 19 من الشهر ذاته.

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