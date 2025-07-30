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خارج الحدود

حادث جلل، مصرع وفقدان 68 مصريا في غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل طبرق الليبية

غرق قارب مهاجرين،
غرق قارب مهاجرين، فيتو

لقي ما لا يقل عن 18 مهاجرا غير نظامي مصرعهم، فيما لا يزال نحو 50 آخرين في عداد المفقودين، إثر غرق قارب قبالة سواحل مدينة طبرق شرق ليبيا مطلع الأسبوع.


وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن المنظمة الدولية للهجرة بأنه "تم إنقاذ 10 أشخاص حتى الآن"، مؤكدة أن هذه الكارثة تمثل "تذكيرا صارخا بالمخاطر المميتة التي يجبر الناس على خوضها بحثا عن الأمان والفرص".

من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي في القنصلية المصرية ببنغازي بأن "جميع المهاجرين كانوا من الجنسية المصرية"، مشيرا إلى أنه "جرى التعرف على 10 جثامين تم نقلها إلى مصر، بينما تم احتجاز الناجين داخل منشأة تابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير النظامية".

وكانت الإدارة العامة لأمن السواحل في طبرق قد أعلنت في وقت سابق انتشال 15 جثة لمهاجرين غرق قاربهم أثناء محاولتهم عبور البحر نحو أوروبا، مرجحة أن الضحايا من مصر والسودان.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن "ليبيا لا تزال تشكل نقطة عبور رئيسية للمهاجرين واللاجئين، حيث يتعرض كثير منهم للاستغلال ويركبون المخاطر في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط".

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مهاجرا غير نظامي المفقودين غرق قارب سواحل مدينة طبرق المنظمة الدولية للهجرة القنصلية المصرية ببنغازي

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