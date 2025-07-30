لمنع تكرار أزمة القمة وهبوط الإسماعيلي، ثروت سويلم يكشف عن تعديلات حاسمة باللائحة الجديدة

الدوري الممتاز، أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرار إلغاء الهبوط في مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الماضي، تم بناءً على رغبة أندية الجمعية العمومية للمسابقة، ولم يكن قرار الرابطة أو اتحاد الكرة، مشيرًا إلى أن إلغاء الهبوط لن يتكرر مجددًا في المواسم القادمة.

وأضاف ثروت سويلم في تصريحات لبرنامج رقم 10، أنه حتى في حال تعرض أي نادي جماهيري للهبوط مثلما حدث مع الإسماعيلي الموسم الماضي، فإن قرار إلغاء الهبوط لن يتكرر مرة أخرى.

عقوبة الانسحاب في الدوري الممتاز

وتابع ثروت سويلم،: "حال انسحاب أي نادي في مباراة من مباريات الدوري الممتاز في الموسم الجديد، سيتم خصم 6 نقاط منه بشكل فوري، ولن يتم الانتظار لنهاية الموسم بحسب تعديلات اللائحة الجديدة التي اعتمدتها الأندية".

موعد انطلاق مسابقة الدوري الممتاز

وتنطلق الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز، يوم 8 أغسطس المقبل، حيث تجمع أولى مباريات الدوري الممتاز فريق بيراميدز أمام وادي دجلة، وتنطلق في الخامسة مساء على ملعب إستاد السلام، وهو ملعب وادي دجلة العائد لمسابقة الدوري الممتاز بعد غياب.

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