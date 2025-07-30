بدائل سريعة وآمنة، الكهرباء تكشف خطة إنهاء أزمة انقطاع التيار بالجيزة

أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العمل جار للانتهاء من ربط كابل كهربائي جديد تم مده أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد، بهدف دعم محطة محولات جزيرة الذهب التي خرجت عن الخدمة مؤخرًا، ما أدى إلى انقطاع واسع في التيار الكهربائي بعدد من مناطق محافظة الجيزة.

خطوات عاجلة لتأمين التغذية الكهربائية البديلة

وأضافت المصادر أن فرق العمل بالوزارة تواصل حاليًّا تنفيذ عمليات الربط والتوصيل النهائية للكابل الجديد لضمان تدفق التيار بشكل مستقر ومستدام للمناطق المتأثرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لتأمين بدائل سريعة وآمنة للتغذية الكهربائية، ومنع تكرار الأزمة التي شهدتها المحافظة على مدار الأيام الماضية.

عودة انقطاعات التيار الكهربائي بمناطق الجيزة

وشهدت عدة مناطق بمحافظة الجيزة تجدد انقطاع التغذية الكهربائية بعد عودتها لمدة 3 ساعات، وذلك عقب انقطاع دام لـ 4 أيام بسبب عطل فني ضرب محطة محولات جزيرة الذهب، وأدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن عدة مدن بالمحافظة فضلا عن تأثر خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بسبب توقف إمدادات الطاقة الكهربائية المشغلة لمحطات الرفع.



أزمة خطوط محطة محولات جزيرة الذهب

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعلنت عن تمكن الأطقم العاملة من إصلاح الكابل 2 وإطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع، فضلا عن إجراء عمليات تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلان المغذيان 1 و2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية في نطاق المحطة.



توصيلات كابلات محطة جزيرة الذهب

وأوضحت الوزارة أن الأطقم العاملة تواصل جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الاخرى، واختبارها استعدادًا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائي.

تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية

وأشارت الوزارة إلي مواصلة خطة عملها لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالي المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.

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