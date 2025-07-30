الأربعاء 30 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرجوكم رجعوني أنا مش عارف عملت كده إزاي، الجنايني يكشف تفاصيل جلسته مع زيزو بعد توقيعه للأهلي

عمرو الجنايني وزيزو،
عمرو الجنايني وزيزو، فيتو

كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل بعد انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى النادي الأهلي.

وقال “الجنايني”: “أنا جبت زيزو عندي في البيت وكان ده طلبه قبل انتقاله للاهلي بـ 3 أيام، قال لي بنفسه أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي"، مؤكدًا  أن السبب الرئيسي في قراره كان الإغراءات المالية الكبيرة التي لا يمكن رفضها والتى عرضت عليه.

وأوضح عمرو الجنايني أن الأمور كان يمكن أن تسير بطريقة أكثر وضوح وسلاسة.

وتابع: "لو زيزو قال صراحة (أنا ماشي) كنا تفهمنا اﻻمر لكن فكرة (أرجوكم رجعوني) لا تُقبل في نادي كبير بحجم الزمالك.

وأردف: زيزو طلب مقدم تعاقد بقيمة 50 مليون جنيه وراتب سنوي قدره 80 مليون ووافقنا وتم تدبير المبلغ من خارج ميزانية النادي وكنت مستعد لإنهاء كل شيء حفاظًا عليه.

وحول ما أثير بشأن تدخل والد زيزو وطلبه عمولة قال الجنايني: نعم والد اللاعب طلب عمولة لكني أخبرته بوضوح أن هذا غير مقبول لأنه ليس وكيل ﻻعبين، وتم تجاوز هذه النقطة.

وعما إذا كان من الأفضل بيع زيزو في وقت سابق عند قدوم عرض سعودي له قال الجنايني: في شهر أغسطس الماضي تلقينا عرض بقيمة 5.5 مليون دولار مقسمة على دفعات، ومجلس الإدارة وقتها وافق بشرط ألا يُفسخ العقد قبل مرور عامين لكن نادي نيوم رفض هذا الشرط، ووقتها دخل الشك فى قلوبنا أن العرض مجرد (كوبري).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو الجنايني نادي الزمالك أحمد سيد زيزو النادي الأهلي

الأكثر قراءة

أرجوكم رجعوني أنا مش عارف عملت كده إزاي، الجنايني يكشف تفاصيل جلسته مع زيزو بعد توقيعه للأهلي

حقيقة ادعاء "بنت مبارك" عن شبكة لبيع الأعضاء.. تفاصيل مثيرة في القصة الكاملة

أستاذ سموم يكشف تفاصيل رحلة أطفال المنيا الـ6 ووالدهم من دخولهم المستشفى حتى وفاتهم

الكهرباء: أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالجيزة انتهت بشكل نهائي ولن تتكرر

شفتهم في سوبر ماركت بيلسنوا عليَّ، وفاء عامر تروي رد فعل الناس تجاهها بعد شائعة تجارة الأعضاء

بدائل سريعة وآمنة، الكهرباء تكشف خطة إنهاء أزمة انقطاع التيار بالجيزة

الأرصاد تعلن حالة طقس الغد

موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم

تعرف على أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفائزون في انتخابات التجديد النصفي بنقابة الموسيقيين (انفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads