أرجوكم رجعوني أنا مش عارف عملت كده إزاي، الجنايني يكشف تفاصيل جلسته مع زيزو بعد توقيعه للأهلي

كشف عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط السابق في نادي الزمالك، عن مفاجأة من العيار الثقيل بعد انتقال أحمد سيد "زيزو" إلى النادي الأهلي.

وقال “الجنايني”: “أنا جبت زيزو عندي في البيت وكان ده طلبه قبل انتقاله للاهلي بـ 3 أيام، قال لي بنفسه أنا مش عارف أنا عملت كده إزاي"، مؤكدًا أن السبب الرئيسي في قراره كان الإغراءات المالية الكبيرة التي لا يمكن رفضها والتى عرضت عليه.

وأوضح عمرو الجنايني أن الأمور كان يمكن أن تسير بطريقة أكثر وضوح وسلاسة.

وتابع: "لو زيزو قال صراحة (أنا ماشي) كنا تفهمنا اﻻمر لكن فكرة (أرجوكم رجعوني) لا تُقبل في نادي كبير بحجم الزمالك.

"رجعوني الزمالك أنا مش عارف عملت كده ازاي"🤦‍♂️.. مفاجآت وكواليس هتسمعها لأول مرة من عمرو الجنايني من جلسته مع زيزو بعد توقيعه للأهلي✨#ملعب_ON pic.twitter.com/fxbY5bb2TE — ON Sport (@ONTimeSports) July 29, 2025

وأردف: زيزو طلب مقدم تعاقد بقيمة 50 مليون جنيه وراتب سنوي قدره 80 مليون ووافقنا وتم تدبير المبلغ من خارج ميزانية النادي وكنت مستعد لإنهاء كل شيء حفاظًا عليه.

وحول ما أثير بشأن تدخل والد زيزو وطلبه عمولة قال الجنايني: نعم والد اللاعب طلب عمولة لكني أخبرته بوضوح أن هذا غير مقبول لأنه ليس وكيل ﻻعبين، وتم تجاوز هذه النقطة.

"زيزو كان عايز مقدم 50 مليون و80 مليون في السنة"💥.. عمرو الجنايني يكشف طلبات اللاعب المادية قبل رحيله للأهلي.. وحقيقة طلب والده لعمولة👇#ملعب_ON pic.twitter.com/5lFdAWLSZ2 — ON Sport (@ONTimeSports) July 29, 2025

وعما إذا كان من الأفضل بيع زيزو في وقت سابق عند قدوم عرض سعودي له قال الجنايني: في شهر أغسطس الماضي تلقينا عرض بقيمة 5.5 مليون دولار مقسمة على دفعات، ومجلس الإدارة وقتها وافق بشرط ألا يُفسخ العقد قبل مرور عامين لكن نادي نيوم رفض هذا الشرط، ووقتها دخل الشك فى قلوبنا أن العرض مجرد (كوبري).

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