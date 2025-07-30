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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ليفربول ضد يوكوهاما

ليفربول الإنجليزي،
ليفربول الإنجليزي، فيتو

مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء 30 - 7 - 2025 بعض المباريات الودية بين عدد من الأندية الأوروبية والعربية، في إطار استعدادات أغلب الأندية في العالم لانطلاق مسابقاته المحلية في كرة القدم في شهر أغسطس المقبل.

 

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ليفربول ضد يوكوهاما مارينوس - الساعة 1:30 مساء قناة أبوظبي الرياضية.

فولفسبورج ضد إسبانيول - الساعة 7:30 مساء

نجوم دوري كوريا الجنوبية ضد نيوكاسل - الساعة 2 مساء

النصر السعودي ضد تولوز الفرنسي - الساعة 6:30 مساء STC tv. 

بروسيا دورتموند ضد سيجن - الساعة 7:30 مساء

اتحاد جدة ضد فولهام - الساعة 8 مساء STC tv. 

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مباريات اليوم ليفربول فولفسبورج نيوكاسل النصر السعودي اتحاد جدة

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