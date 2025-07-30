كانت واخدة راحتها في اللايف، لحظة القبض على ابنة "مبارك" المزيفة على الهواء مباشرة (فيديو)

مروة يسري، بعد إثارتها للجدل وادعائها زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط البلوجر مروة يسري، على خلفية بلاغ رسمي تقدمت به إحدى الفنانات، تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تشهيرًا بها وادعاءات كاذبة بالاتجار في الأعضاء البشرية بالتعاون مع سيدة أخرى.

مروة وهيا بيتقبض عليها وقت اللايف بتاعها.. يالا خليها تنضف pic.twitter.com/WL1wRipI7U — Wael Al-Emam / وائل الإمام (@wael_alemam) July 29, 2025

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه لحظة القبض على البلوجر مروة يسري المدعية بأنها ابنة الرئيس الأسبق حسني مبارك على الهواء مباشرة.

وبعد تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمة (صانعة محتوى عبر مواقع التواصل – مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة)، وذلك أثناء تواجدها بمحافظة الإسكندرية، وعُثر بحوزتها على هاتفين محمولين، تبين من خلال فحص أحدهما احتواؤه على محفظة مالية بها تحويلات مالية من الخارج.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر تلك الادعاءات الكاذبة عبر حسابها على مواقع التواصل، بهدف رفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من المحتوى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

كما كشفت التحقيقات مع بلوجر ادعت زورًا أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تفاصيل مثيرة حيث أقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بأن كل ما نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مزيفة هدفه جذب الانتباه، ورفع نسب المشاهدة، وتحقيق أرباح مالية.



وقالت المتهمة في اعترافاتها: "أنا مش بنت مبارك، وكل اللي قلته كذب عشان الترند والمكسب.. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا".

وجهت جهات التحقيق للمتهمة عدة اتهامات، وهي نشر أخبار كاذبة، وانتحال صفة، والإضرار بالسلم العام، وتستكمل التحقيقات حول الواقعة.

وكانت"مروة يسرى" شغلت الرأي العام المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تدّعي أنها الابنة غير المعلنة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من الفنانة المعتزلة إيمان الطوخي.

وهذه السيدة خرجت في فيديوهات متكررة عبر فيسبوك ويوتيوب، تتحدث فيها عن "الظلم" الذي تعرضت له، وتؤكد أنها ثمرة زواج سري بين مبارك والطوخي، زواج تم إخفاؤه حفاظا على المصالح السياسية.



ادعاءات مروة، رغم غرابتها، انتشرت بسرعة على مواقع التواصل، لا سيما مع طريقتها الحماسية في الحديث، وتقديمها لتفاصيل توهم البعض أنها مطلعة على أسرار العائلة.

وقالت مروة إن طفولتها كانت مليئة بالغموض، وإن هناك جهات نافذة حرمتها من هويتها الحقيقية. اللافت أن الفيديوهات التي تنشرها لا تقتصر فقط على قصة النسب، بل تشمل اتهامات لشخصيات عامة ومزاعم عن تورطهم في قضايا خطيرة.

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