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أخبار مصر

بلاغ استغاثة لـ وزارة البترول عن حريق بسفينة حاويات تابعة لشركة "إم.إس.سي" بغارب

حريق بسفينة حاويات،
حريق بسفينة حاويات، فيتو
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية مساء الثلاثاء الموافق 29 يوليو 2025، أنها تلقت إخطارًا من غرفة المراقبة البحرية بغارب، يفيد بصدور استغاثة من مركب الحاويات "PUMBA" التابعة لشركة (MSC) للنقل البحري، وذلك بعد اندلاع حريق في غرفة ماكينات المركب أثناء تواجدها بالمجرى الملاحي على بُعد نحو 3 أميال بحرية من منصة جنوب شرق الحمد التابعة للشركة العامة للبترول.


وأكدت الوزارة في بيان أنه فور تلقي البلاغ، تم التنسيق العاجل مع الجهات المعنية، وتوجيه عدد من الوحدات البحرية المتخصصة من شركات قطاع البترول للمشاركة في عمليات الإطفاء والإنقاذ، شملت الوحدات التالية:
القاطرة Black Panther
القاطرة Ocean Dahab
القاطرة PMS-4
القاطرة Misr-Gulf 15


وأشارت إلى أن الجهود المشتركة أسفرت عن السيطرة الكاملة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، كما تم قطر المركب إلى منطقة الانتظار البحرية الآمنة، بعيدًا عن مناطق التشغيل والممرات الحيوية للملاحة.


وأكدت الوزارة أن المركب لا يتبع شركات قطاع البترول، إلا أن التدخل جاء في إطار التزام القطاع بمسؤوليته الوطنية والمهنية في دعم جهود الاستجابة للطوارئ البحرية، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم للحفاظ على سلامة الأرواح والمجرى الملاحي والبيئة البحرية.

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