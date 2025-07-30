الأربعاء 30 يوليو 2025
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أخبار مصر

اليوم، الفرصة الأخيرة للتقديم على وظائف المونوريل 2025

المونوريل، فيتو
المونوريل، فيتو
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تغلق شركة مترو الأنفاق اليوم الأربعاء، باب التقديمات لوظائف مونوريل القاهرة، وتشمل وظائف التشغيل والوظائف الفنية. 

وسبق أن أعلنت شركة المترو فرز طلبات وظائف المونوريل، وسبق أن أعلنت  الشركة المصرية  لتشغيل المترو توافر عدد من الوظائف في مشروع مونوريل القاهرة الكبرى، وذلك تمهيدا للتشغيل الفعلي للمشروع خلال الفترة القادمة. 

 

والوظائف المطلوبة للشركة كما يلي: 

 

 التقديم الإلكتروني فقط عبر  الموقع الرسمي.
 

 

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التقديم الإلكتروني الشركة المصرية لتشغيل المترو الفترة القادمة الشركة المصرية

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