تحذيرات عالمية من "تسونامي" خطير بعد زلزال كامتشاتكا واليابان تخلي محطة فوكوشيما النووية

أطلقت عدة دول تحذيرات واسعة من موجات "تسونامي" خطرة بعد زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية والذي بلغت قوته إلى 8.7 درجات بمقياس ريختر.

قال فرع الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا إن الزلزال الذي وقع قبالة شبه الجزيرة اليوم الأربعاء هو الأقوى منذ 1952، وأدى إلى موجات تسونامي خطرة على طول الساحل.

وأشار بيان للهيئة على تليجرام إلى أنه "من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية الكبيرة والملحوظة التي تصل قوتها إلى 7.5 درجة لمدة شهر آخر على الأقل".

أعلن نظام التحذير من موجات "تسونامي" البحرية في الولايات المتحدة، الأربعاء، تفعيل الإنذار في ولايات كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن.

وفعلت الإنذارات كذلك في كولومبيا البريطانية وجنوب ألاسكا وشبه جزيرة ألاسكا، تحسبًا لوصول موجات "تسونامي"، بعد زلزال عنيف قبالة روسيا.



وقال "المركز الأمريكي للإنذار المبكر من التسونامي"، ومقره في هاواي، إن أمواج "تسونامي" يتراوح ارتفاعها بين متر و3 أمتار قد تضرب اليابان وجزيرة غوام الأمريكية.

🇯🇵🌊🚨 Japan has issued a widespread tsunami warning covering much of its main island’s coastline after the Kamchatka 8.8-magnitude earthquake.



The footage shows sirens sounding in Oiso, Kanagawa Prefecture, south of Tokyo, urging residents to evacuate to higher ground. pic.twitter.com/czev2EiSdR — SYMBOL OF HOPE🫡 (@Chipropro) July 30, 2025

بدورها طلبت السلطات في المكسيك من السكان الابتعاد عن المناطق الساحلية بسبب خطر "تسونامي".

وامتد التحذير الأمريكي من وصول أمواج "تسونامي" الخطرة التي يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار إلى الإكوادور، وسط احتمالات أن تضرب الأمواج العاتية سواحل البلد اللاتيني.



The first tsunami waves are starting to break along the coasts of Hokkaido, Japan!!! !!!#earthquake #Tsunamiwarning #TsunamiWatch pic.twitter.com/FozJBd79Pz — Nivas Manepalli (@Nivasmanepalli2) July 30, 2025

وضرب زلزال وصفه مسؤولون روس بأنه الأعنف منذ عقود، بلغت شدته 8.7 درجات، قبالة سواحل شبه جزيرة "كامتشاتكا" الروسية.

وفي الفلبين، نصحت هيئة الزلازل هناك، بالابتعاد عن الشواطئ في المناطق الساحلية المواجهة للمحيط الهادي يوم الأربعاء.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) July 30, 2025

وأشارت تقديرات السلطات هناك إلى إمكانية أن تشهد هذه المناطق أمواج تسونامي بارتفاع أقل من متر، وفق "رويترز".



وأصدرت "الهيئة الجيوفيزيائية" في إندونيسيا تحذيرًا من أن تسونامي بارتفاع أقل من 0.5 متر قد يضرب بعض أجزاء إندونيسيا بعد ظهر الأربعاء.

WATER SEEN RECEDING IN RUSSIAS KAMCHATKA AFTER EARTHQUAKE pic.twitter.com/atzN68n0Aa — Rapid Report (@RapidReport2025) July 30, 2025

وقالت، في بيان، إن موجات تسونامي قد تصل إلى بعض المدن والبلدات الساحلية في منطقة "بابوا" ومقاطعة "مالوكو الشمالية" ومقاطعة "سولاويسي" الجنوبية.

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن التسونامي بدأ يصل إلى شمال هوكايدو في اليابان.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرها، قائلة إنها تتوقع وصول موجات تسونامي يصل ارتفاعها 3 أمتار إلى كثير من المناطق الساحلية بدءا من الساعة 0100 بتوقيت جرينتش تقريبا.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن الحكومة أصدرت أوامر إخلاء في بعض المناطق.



وتم إخلاء عمال محطة فوكوشيما اليابانية النووية المنكوبة بعد تحذير من تسونامي، مع تأكيد مجلس الوزراء الياباني على أنه "لا توجد أي اضطرابات في المنشآت النووية حتى الآن".

ومن جانبها، ذكرت إدارة الكوارث النيوزيلندية في بيان: "توقع تيارات قوية وأمواج غير متوقعة على الساحل عقب زلزال قبالة الساحل الروسي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.