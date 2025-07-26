أخبار الفن اليوم: وفاة زياد الرحباني.. أحمد العوضي يتخلي عن شخصية البطل الشعبي في مسلسله الجديد "علي كلاي".. ووفاء عامر ترد على اتهامات الإتجار في الأعضاء البشرية

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

توفى الموسيقي اللبناني الشهير زياد الرحباني، نجل النجمة فيروز، عن عمر ناهز 69 عامًا، منذ قليل، حسب ما أفادت المواقع اللبنانية.



بقلوب مكسورة ونبرات حزينة وعلى أنغام أغنية "أنا صار لازم أودعكن.."، ودع مشاهير الفن اللبنانيين الموسيقي اللبناني الكبير زياد رحباني، الذي وصفوه بالعبقري، وبفقده أصبح لبنان أكثر وجعًا وفراغًا.

رحل خلال الساعات الأولى من اليوم السبت 26 يوليو الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي استطاع أن يسجل اسمه كواحد من أعظم الموسيقيين في تاريخ الشرق الأوسط بفضل موهبته الاستثنائية وجرأة أعماله وتعبيره الحر عن آلام وطنه لبنان ومختلف طبقاته الاجتماعية.





نعت المطربة السورية أصالة الموسيقار زياد الرحباني ابن الفنانة فيروز، الذي توفي صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 69 عاما.



قررت شركات التوزيع السينمائي، سحب فيلم “سيكو سيكو"، من دور العرض، بعدما تراجعت إيراداته بشكل كبير، حيث حقق يوم الخميس الماضي 750 جنيهًا فقط، إلا أنه بالرغم من ذلك، قد تجاوزت إيرادات الفيلم الإجمالية 188 مليون جنيه.

أعربت الفنانة وفاء عامر عن غضبها الشديد واستيائها من تداول مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تتهمها زورا وبهتانا بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية، والتسبب في وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا.





وجه الفنان هاني رمزي رسالة دعم إلى الفنانة وفاء عامر، بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تتهمها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية، والتسبب في وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا.



بدأ الفنان أحمد العوضي التحضير لمسلسل جديد يحمل اسم “علي كلاي”، والذي يشارك به في سباق دراما رمضان المقبل.





فقد لبنان اليوم أحد أبرز أعلامه الثقافية والفنية، بغياب الفنان الكبير زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز والمبدع الراحل عاصي الرحباني، بعد مسيرة استثنائية تركت بصمة لا تمحى في الوجدان اللبناني والعربي.





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