هاني رمزي يدعم وفاء عامر: "واضح إن فيه ناس لسه متعرفكيش"

وجه الفنان هاني رمزي رسالة دعم إلى الفنانة وفاء عامر، بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تتهمها بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية، والتسبب في وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا.

وكتب هاني رمزي في منشور له عبر صفحته على فيس بوك: صديقتى وأختى وزميلتى وفاء عامر مافيش حد فى جدعنتك ولا كرمك ولا طيبتك، وربنا يحفظك ويخليكى لأسرتك ولكل اللى يعرفوكى كويس، لأن واضح إن فى ناس لسه ماتعرفش مين وفاء عامر بجد.

وكانت وفاء عامر قد كتبت في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: إنها لن تصمت إزاء هذه الادعاءات الخطيرة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع منشورها، معبرين عن دعمهم الكامل لها، مطالبين بمحاسبة مروجي الأكاذيب التي تمس الحياة الشخصية والفنية للنجوم.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ببان نقابة الممثلين بشأن وفاء عامر

وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

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