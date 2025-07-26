أصالة تنعي الموسيقار زياد الرحباني وتعزي فيروز

نعت المطربة السورية أصالة الموسيقار زياد الرحباني ابن الفنانة فيروز، الذي توفي صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ 69 عاما.

وكتبت أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: سيّدتي الأغلى ياساكنة بقلوبنا بأعلى وأجمل مكان الله يرحم ابنك الفنًان الكبير زياد الرحباني إبن المجد وصنّاع الفنّ البديع وبدعي ربي يمسح بالصبر على قلبك الغالي ويهوّن عليكي هالأيّام الصّعبه ياسيّدة وطني يا طبيبتي ودوائي لجميع أوجاعي بصوتك وشموخك ومقامك العالي يا غاليتنا الله يكون معك يا أمّنا الّلي أنجبت روحنا يا عظيمة يا فيروز.

رحيل زياد الرحباني أبرز الموسيقيين في العالم العربي



ويُعد الموسيقار الراحل زياد الرحباني، من أبرز الموسيقيين في العالم العالم، وهو نجل الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ووصف بأنه ظاهرة فنية فريدة، حيث برع زياد في الموسيقى والتأليف والتلحين، فهو مؤلف وملحن ومسرحي وكاتب ساخر.



ترك زياد الرحباني بصمة في ذاكرة الفن والثقافية العربية، حيث قدم أعمالًا خالدة، مزجت بين موسيقى "الجاز" والموسيقى الشرقية، وألف مسرحيات سياسية واجتماعية جريئة، من أشهرها "بالنسبة لبكرا شو؟"، و"فيلم أميركي طويل"، و"شي فاشل".



كما لحن زياد الرحباني ووزع العديد من الأغاني لوالدته القيثارة فيروز، شكلت ألحانه لوالدته مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرتها الفنية، كما تعاون مع العديد من الفنانين.



ومن أشهر الأغاني التي لحنها زياد الرحباني، أغاني: "سألوني الناس"، و"قديش كان في ناس"، و"يا حلوة يا ست الدار"، و"أبو علي"، و"هدوء نسبي"، و"بما إنو".



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