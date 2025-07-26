السبت 26 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

سحب فيلم "سيكو سيكو" من السينمات لهذا السبب

سحب فيلم سيكو سيكو
سحب فيلم "سيكو سيكو"

 

قررت شركات التوزيع السينمائي، سحب فيلم “سيكو سيكو"، من دور العرض، بعدما تراجعت إيراداته بشكل كبير، حيث حقق يوم الخميس الماضي 750 جنيهًا فقط، إلا أنه بالرغم من ذلك، قد تجاوزت إيرادات الفيلم الإجمالية 188 مليون جنيه.

وينافس حاليًا بالسينمات، فيلم “أحمد وأحمد ” و“الشاطر” و“المشروع إكس” و“ريستارت” و“في عز الظهر”

قصة فيلم سيكو سيكو

 قصة فيلم “سيكو سيكو” تُقدم في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة، وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

أبطال فيلم سيكو سيكو 

 فيلم “سيكو سيكو” بطولة  عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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