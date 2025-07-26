كيف تفاعل رواد تيك توك مع رحيل زياد رحباني؟ (فيديو)

رحل خلال الساعات الأولى من اليوم السبت 26 يوليو الموسيقار الراحل زياد الرحباني، الذي استطاع أن يسجل اسمه كواحد من أعظم الموسيقيين في تاريخ الشرق الأوسط بفضل موهبته الاستثنائية وجرأة أعماله وتعبيره الحر عن آلام وطنه لبنان ومختلف طبقاته الاجتماعية.

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تفاعل الجمهور مع رحيل زياد الرحباني

وبفضل تفرد تجربته الموسيقية اجتاح اسم زياد الرحباني مختلف منصات التواصل الاجتماعي ووجه الجمهور كلمات خاصة لنعيه بشكل مؤثر، فلم يقف زياد الرحباني عند حد جمهور الصفوة أو الكبار وإنما لمؤلفاته الموسيقية جماهير عريضة من الشباب والمراهقين، وعلى سبيل المثال لا الحصر من أبرز تلك الأعمال نجد؛ كيفك أنت، صباح ومسا، العقل زينة.. وغيرها الكثير من الأغنيات رفقة والدته النجمة فيروز وغيرها من نجوم الأغنية فى لبنان كـ جوزيف صقر وسامي حواط وسلمى مصفي.

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كما تفاعل على وجه التحديد رواد منصة تيك توك مع خبر رحيل الموسيقار زياد الرحباني باستعراض صور نادرة تجمعه مع والدته فيروز ولقطات خاصة من طفولته ومراحل تطوير عمره من المراهقة وحتى الرحيل.

كما تم إعادة إحياء العديد من الأغنيات الذي قدمه وجوانب من مسرحياته التي حاكت الواقع اللبناني الحقيقي بالتزامن مع رحيله.

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تفاصيل وفاة زياد الرحباني

توفي زياد الرحباني عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد معاناة مع تدهور حالته الصحية في السنوات الأخيرة.

ونُعِيَ الرحباني على نطاق واسع في الأوساط الفنية والثقافية اللبنانية والعربية، ونعته مؤسسات رسمية وشخصيات عامة، مشيدة بإرثه الفني وتأثيره العميق في الموسيقى والمسرح.

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