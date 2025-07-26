وفاة الموسيقار اللبناني زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عاما

توفى الموسيقي اللبناني الشهير زياد الرحباني، نجل النجمة فيروز، عن عمر ناهز 69 عامًا، منذ قليل، حسب ما أفادت المواقع اللبنانية.

ويعد زياد الرحباني، من أشهر الموسقيين في العالم العربي، حيث وزع العديد من الأغاني لوالدته النجمة فيروز، بالإضافة إلى تعاونه مع عدد من الفنانين البارزين، من بينهن المطربة التونسية الذي تعاونها معها في ألبومها الأخير.

ونعي عدد كبير من نجوم لبنان والعرب الموسيقي الشهير.

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