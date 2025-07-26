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تعرف على موعد ومكان دفن الموسيقار اللبناني زياد الرحباني

زياد الرحباني، فيتو
زياد الرحباني، فيتو

فقد لبنان اليوم أحد أبرز أعلامه الثقافية والفنية، بغياب الفنان الكبير زياد الرحباني، نجل السيدة فيروز والمبدع الراحل عاصي الرحباني، بعد مسيرة استثنائية تركت بصمة لا تمحى في الوجدان اللبناني والعربي.

 

موعد دفن زياد الرحباني

وبحسب جريدة «النهار اللبنانية»، حُدد موعد دفن الموسيقار زياد الرحباني، وذلك يوم الاثنين المقبل 28 يوليو في كنيسة رقاد السيدة- المحيدثة في (بلدة بكفيا)، التابعة لقضاء المتن بمحافظة جبل لبنان.

 

 

وفاة زياد الرحباني

وبعد مسيرة فنية، ترك خلالها بصمته العميقة في الموسيقى والمسرح، توفّي الفنان اللبناني الكبير زياد الرحباني عن عمر يناهز 69 عامًا.

وُلد زياد عاصي الرحباني في بيروت، في الأول من يناير عام 1956. هو الابن البكر للسيدة فيروز والمؤلف الموسيقي والمسرحي والشاعر عاصي الرحباني، ونشأ في بيتٍ موسيقيّ بامتياز، حيث كانت الألحان والنصوص والمسرحيات جزءًا من الحياة اليومية.

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الرحباني بيروت فيروز زياد الرحباني بكفيا لبنان

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