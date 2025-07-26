عبد الرحيم كمال ناعيا زياد الرحباني: رحل ابن فيروز الموهوب

وفاة زياد الرحباني، نعى السيناريست عبد الرحيم كمال، الموسيقار اللبناني زياد الرحباني، الذي توفي اليوم السبت، عمر ناهز 69 عامًا، والذي يُعد أحد أبرز أيقونات الفن والموسيقى في لبنان والعالم العربي.

رحل ابن فيروز الموهوب كان أهم من والده وعمه



وبرسالة مؤثرة وصف السيناريست عبد الرحيم كمال الموسيقار اللبناني الراحل زياد رحباني بأنه "كان الأهم من والده وعمه"، في إشارة إلى والده عاصي الرحباني وعمه منصور الرحباني، كما نوه إلى أنه الابن الموهوب لقيثارة الغناء فيروز، وقدم لها أجمل الأغاني.

ونعى عبد الرحيم كمال الموسيقار اللبناني زياد الرحباني قائلًا: "مات موسيقي عربي كبير، رحل عن عالمنا موسيقي كان الأهم من والده وعمه، فقد الوطن العربي قامة فنية رفيعة وصاحب موسيقى فريدة"

وتابع عبد الرحيم كمال نعيه للموسيقار زياد الرحباني قائلًا: "مات الابن الموهوب لفيروز الذي قدم لها أجمل ألحانها على الإطلاق.. وداعا زياد رحباني ورحمك الله بقدر ما تحمل في قلبك من فن وموسيقى وحب وسخرية ذكية"

رحيل زياد الرحباني أبرز الموسيقيين في العالم العربي



ويُعد الموسيقار الراحل زياد الرحباني، من أبرز الموسيقيين في العالم العالم، وهو نجل الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز والموسيقار الراحل عاصي الرحباني، ووصف بأنه ظاهرة فنية فريدة، حيث برع زياد في الموسيقى والتأليف والتلحين، فهو مؤلف وملحن ومسرحي وكاتب ساخر.

أبرز أغاني زياد لوالدته سألوني الناس، فيتو



ترك زياد الرحباني بصمة في ذاكرة الفن والثقافية العربية، حيث قدم أعمالًا خالدة، مزجت بين موسيقى "الجاز" والموسيقى الشرقية، وألف مسرحيات سياسية واجتماعية جريئة، من أشهرها "بالنسبة لبكرا شو؟"، و"فيلم أميركي طويل"، و"شي فاشل".

كما لحن زياد الرحباني ووزع العديد من الأغاني لوالدته القيثارة فيروز، شكلت ألحانه لوالدته مرحلة جديدة ومختلفة في مسيرتها الفنية، كما تعاون مع العديد من الفنانين.

ومن أشهر الأغاني التي لحنها زياد الرحباني، أغاني: "سألوني الناس"، و"قديش كان في ناس"، و"يا حلوة يا ست الدار"، و"أبو علي"، و"هدوء نسبي"، و"بما إنو"



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