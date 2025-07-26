السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاء عامر عن اتهامات لها بالاتجار في الأعضاء البشرية: قسمًا بالله اللى عمل كده لأحبسه

وفاء عامر، فيتو
وفاء عامر، فيتو

أعربت الفنانة وفاء عامر عن غضبها الشديد واستيائها من تداول مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تتهمها زورا وبهتانا بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية، والتسبب في وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا.

وأكدت وفاء عامر، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها لن تصمت إزاء هذه الادعاءات الخطيرة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع منشورها، معبرين عن دعمهم الكامل لها، مطالبين بمحاسبة مروجي الأكاذيب التي تمس الحياة الشخصية والفنية للنجوم.

 

وقالت وفاء عامر في تصريحات لفيتو: إنها لن تترك أي شخص أساء إليها، قائلة:"قسمًا بالله لو ابني اللي عمل كده لأحبسه".

 

وأضافت ضاحكة: اعتبر هذا لعنة مسلسل بنات همام، ومسلسل البيت الكبير الذي تناول قصة الطلاسم والعفاريت.

 

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.


ببان نقابة الممثلين بشأن وفاء عامر

وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وفاء عامر الفنانة وفاء عامر نقابة المهن التمثيلية اخبار الفن

مواد متعلقة

نقابة المهن التمثيلية تعلن تضامنها الكامل مع الفنانة وفاء عامر ضد حملات الهجوم

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

بالأسماء.. تفاصيل تنقلات وترقيات حركة الشرطة 2025

رفعت فياض: الجدول التكراري سبب تأخر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

الأمن يكشف ملابسات فيديو طرد فتاة من منزلها بالشرقية عقب رسوبها بالثانوية العامة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

"إحنا دولة مش حزب".. قصة فيديو أشعل غضب المصريين ضد "مستقبل وطن" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«البحوث الإسلامية»: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

تفسير حلم أداء العمرة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية