وفاء عامر عن اتهامات لها بالاتجار في الأعضاء البشرية: قسمًا بالله اللى عمل كده لأحبسه

أعربت الفنانة وفاء عامر عن غضبها الشديد واستيائها من تداول مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تتهمها زورا وبهتانا بالتورط في تجارة الأعضاء البشرية، والتسبب في وفاة لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا.

وأكدت وفاء عامر، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنها لن تصمت إزاء هذه الادعاءات الخطيرة.

وتفاعل عدد كبير من متابعي الفنانة مع منشورها، معبرين عن دعمهم الكامل لها، مطالبين بمحاسبة مروجي الأكاذيب التي تمس الحياة الشخصية والفنية للنجوم.

وقالت وفاء عامر في تصريحات لفيتو: إنها لن تترك أي شخص أساء إليها، قائلة:"قسمًا بالله لو ابني اللي عمل كده لأحبسه".

وأضافت ضاحكة: اعتبر هذا لعنة مسلسل بنات همام، ومسلسل البيت الكبير الذي تناول قصة الطلاسم والعفاريت.

وكانت نقابة المهن التمثيلية، أعلنت تضامنها مع الفنانة وفاء عامر، ضد الحملة المغرضة الموجهة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



ببان نقابة الممثلين بشأن وفاء عامر

وأوضحت النقابة أنه تم تشكيل لجنة قانونية من كبار المحامين لمتابعة الأمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، انطلاقًا من دور النقابة في حماية أعضائها والدفاع عنهم.

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