أخبار الحوادث اليوم: 1056 نزيلًا يغادرون مراكز الإصلاح بعفو رئاسي.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النار.. وحبس مطرب المهرجانات أمين خطاب

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر قيام قائدي سيارتين بالسير عكس الاتجاه بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، فقد أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارتين.

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن حملاتها المكثفة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين بمحافظة المنيا، تخصصا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك.

في ضربة أمنية قوية تستهدف العناصر شديدة الخطورة وتُجفف منابع تجارة المخدرات والسلاح غير المرخص، لقي اثنان من أخطر العناصر الجنائية مصرعهما بمحافظة أسيوط، عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة تقيم بمحافظة الإسكندرية، ثبت تورطها في غسل مبالغ ضخمة متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

أودعت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حيثيات حكمها حضوريا لجميع المتهمين بالتسبب فى حريق خط غاز الواحات، برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالحبس 10 سنوات لكل منهم، وألزمت المستأنفين بسداد مصروفات الدعاوى الجنائية والمدنية، ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

قررت النيابة العامة فى الجيزة، حبس مطرب المهرجانات أمين خطاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالقيادة تحت تأثير مخدر في منطقة الشيخ زايد.

شهدت محافظة الشرقية تطورات جديدة في واقعة المطربة رحمة عصام، إذ قررت النيابة العامة بمركز الحسينية، منذ قليل، إخلاء سبيل عريس شاب وأربعة من أصدقائه بضمان محل إقامتهم، وذلك على خلفية اتهام المطربة لهم باحتجازها خلال مشاركتها في إحياء حفل زفافه بدائرة المركز.

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمأمورية مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تأجيل نظر القضية رقم 955 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بـ التخابر مع تركيا المتهم فيها 81 متهمًا من بينهم 35 حضوريًا و46 غيابيًا، لجلسة 20 أكتوبر المقبل.

لشكه في سلوكها، أب يجبر نجلته على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها بترعة الإسماعيلية

شهدت عزبة الصعايدة بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان بشبرا الخيمة في محافظة القليوبية، بواقعة مأساوية بقيام اب بالتعدي علي نجلته بالضرب، واصطحابها لترعة الإسماعيلية بمسطرد وأجبرها على إلقاء نفسها والتخلص من حياتها، وذلك بعد شكه في سلوكها، وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية عليها جثة هامدة طافية بمكان الواقعة، وجرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم انتشالها ونقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.



شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية ، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 1056 نزيلًا من الحاصلين على العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

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