1056 نزيلًا يغادرون مراكز الإصلاح بعفو رئاسي، المفرج عنهم: ربنا ما يحرم حد من الأمل (فيديو وصور)

شهدت مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة لقطاع الحماية المجتمعية ، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 1056 نزيلًا من الحاصلين على العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وتنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم.

وفي أولى لحظات الإفراج، عبّر عدد من المفرج عنهم عن امتنانهم وسعادتهم بالعودة إلى حياتهم الطبيعية.

أحد المفرج عنهم قال: "سأعود إلى أسرتي إن شاء الله، وأبدأ من جديد. بشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الفرصة دي، وربنا يجعلها بداية خير".

فيما قالت إحدى السيدات المفرج عنهن: "ماكنتش متوقعة أخرج تاني، والحمد لله بشكر الرئيس على قراره، وربنا ما يحرم حد من الأمل".

من جانبه، أشار نزيل آخر إلى التحول الإيجابي داخل مراكز الإصلاح قائلًا: "الرعاية الاجتماعية والطبية في السجن اتحسنت جدًا، واتعلمت مهنة تساعدني أعيش بالحلال بعد خروجي".

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإفراج عن 1056 نزيلًا ممن استوفوا شروط العفو.

وقد قامت لجان مختصة من قطاع الحماية المجتمعية بفحص ملفات النزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بجميع محافظات الجمهورية، وانتهت أعمالها إلى تحديد المستحقين للعفو استنادًا إلى المعايير القانونية والإنسانية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الخطوة تأتي ضمن تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، والتي تهدف إلى إعادة تأهيل المحكوم عليهم ودمجهم في المجتمع، مع توفير كافة سبل الدعم والرعاية النفسية، الصحية، والاجتماعية خلال فترة قضاء العقوبة.

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