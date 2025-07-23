الأربعاء 23 يوليو 2025
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حوادث

الإفراج بالعفو الرئاسي عن 1056 نزيلًا بمناسبة الذكرى 73 لثورة 23 يوليو

الإفراج بالعفو الرئاسى
الإفراج بالعفو الرئاسى عن 1056 نزيلًا بمناسبة الذكرى 73

أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 1056 نزيلًا من المحكوم عليهم، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

الإفراج بالعفو الرئاسي عن 1056 نزيلًا 

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، والتي تهدف إلى تمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع كأفراد صالحين، ودمجهم في الحياة العامة عقب الإفراج عنهم.

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