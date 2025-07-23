الإفراج بالعفو الرئاسي عن 1056 نزيلًا بمناسبة الذكرى 73 لثورة 23 يوليو

أفرج قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عن 1056 نزيلًا من المحكوم عليهم، تنفيذًا للقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بـ الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

الإفراج بالعفو الرئاسي عن 1056 نزيلًا

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية الحديثة، والتي تهدف إلى تمكين النزلاء من العودة إلى المجتمع كأفراد صالحين، ودمجهم في الحياة العامة عقب الإفراج عنهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.