شبرا هارس بالقليوبية تشيع اثنين من أبنائها ضحايا حادث محطة الأتوبيس الترددي

شييع أهالي قرية شبرا هارس التابعة لمركز شرطة طوخ فى محافظة القليوبية، اليوم، جثامين شهداء لقمة العيش إثر حادث مروع على الطريق الدائرى، لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في مسجد سيدي محمد أبو النصر، وجرى تشييع الجثامين لمثواهم الأخير بمقابر الأسرة.

كان قد لقى شابان مصرعهما وأُصيب 5 آخرون، في حادث إثر اصطدام سيارة "فان" بمحطة الأتوبيس الترددي أعلى الطريق الدائري بمنطقة السلام بالقاهرة، أثناء عودتهم من العمل.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة فان بمحطة الأتوبيس الترددي، مما أسفر عن وفاة الشابين أحمد محمد درويش بدر، وكريم أحمد مليجي في الحال، وإصابة 7 آخرين بإصابات متفرقة، بينهم حالات حرجة وجميعهم من قرية شبرا هارس بطوخ في القليوبية.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى السلام لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم فيما يجرى الان استخراج تصاريح الدفنه للمتوفيان لنقلهما الى مسقط رأسهما بقرية شبرا هارس بطوخ.

وشهدت المنطقة كثافات مرورية نتيجة الحادث، قبل أن تتمكن فرق المرور من رفع آثار التصادم وإعادة الحركة لطبيعتها.

وسيطرت حالة من الحزن بين الأهالي وأقارب الفقيدين، وسط دعوات بالرحمة لهما والصبر لذويهما، وذلك الأهالي أن المتوفيان: أحمد محمد درويش وكريم أحمد مليجى يعملان فى صيانة التكيفيات بالعاصمة الإدارية وأنهم كانوا قادمين بصحبة زملاءهم المصابين من عملهم مساء امس وتعرضوا للحادث.

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