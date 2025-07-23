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حوادث

مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

في ضربة أمنية قوية تستهدف العناصر شديدة الخطورة وتُجفف منابع تجارة المخدرات والسلاح غير المرخص، لقي اثنان من أخطر العناصر الجنائية مصرعهما بمحافظة أسيوط، عقب تبادل كثيف لإطلاق النار مع قوات الشرطة.

كانت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قد أكدت قيام عنصرين شديدي الخطورة – سبق اتهامهما والحكم عليهما في 26 جناية ومطلوب ضبطهما في قضايا "شروع في قتل، مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، بلطجة، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية" – بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة للاتجار بها.

مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط 

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بدائرة مركز شرطة الفتح، حيث بادرا بإطلاق النار على القوات، فبادلتهم القوات التعامل حتى أسفر الاشتباك عن مصرعهما.

وتم ضبط كمية ضخمة من المضبوطات بحوزتهما:

18 كجم من مخدري الحشيش والشابو.

23 قطعة سلاح ناري (منها 9 بنادق آلية و14 بندقية خرطوش).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات من المخدرات بنحو 10 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويؤكد ذلك استمرار جهود وزارة الداخلية في ملاحقة تجار السموم ومروجي الأسلحة غير المرخصة، لحماية المجتمع وردع الخارجين عن القانون.

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تجارة المخدرات إدارة البحث الجنائى قطاع الأمن العام

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