سيدة تغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات.. والداخلية تضبطها

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال سيدة تقيم بمحافظة الإسكندرية، ثبت تورطها في غسل مبالغ ضخمة متحصلة من تجارة المواد المخدرة.

سيدة تغسل 80 مليون جنيه من تجارة المخدرات

وكشفت التحريات أن المتهمة قامت بمحاولات لإخفاء مصدر الأموال و"شرعنتها" عبر شراء عقارات وسيارات بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة تجارية مشروعة.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال المغسولة بحوالي 80 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في ملاحقة مافيا المخدرات وغسل الأموال وتجفيف منابع التمويل غير المشروع وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة لرصد ممتلكات المتورطين في الأنشطة الإجرامية.

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