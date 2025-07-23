تطورات واقعة احتجاز المطربة رحمة عصام، النيابة تخلي سبيل العريس وأصدقائه

شهدت محافظة الشرقية تطورات جديدة في واقعة المطربة رحمة عصام، إذ قررت النيابة العامة بمركز الحسينية، منذ قليل، إخلاء سبيل عريس شاب وأربعة من أصدقائه بضمان محل إقامتهم، وذلك على خلفية اتهام المطربة لهم باحتجازها خلال مشاركتها في إحياء حفل زفافه بدائرة المركز.

مشاجرة بين مطربة وعريس تنتهي في سراي النيابة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من المطربة، أفادت فيه بتعرضها للاحتجاز من قبل العريس وبعض مرافقيه خلال وجودها لإحياء حفل زفافه.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين من التحريات الأولية أن المطربة وصلت إلى الحفل في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وكانت مرتبطة بإحياء حفل آخر، إلا أنها فوجئت بفقرة غنائية أخرى تسبق فقرتها، ما تسبب في اعتراضها واندلاع مشادة كلامية تطورت إلى بلاغ رسمي.

الأمن يتحفظ علي طرفي المشاجرة

وتحفظت القوات الأمنية على طرفي الواقعة، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة وبعد العرض على النيابة العامة، قررت نيابة مركز الحسينية صرف المطربة رحمة عصام من سراي النيابة، مع تكليف الأجهزة المعنية بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة وتحديد المسئوليات القانونية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

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