الداخلية تضبط 133 ألف مخالفة مرورية و306 حالات تعاطي مخدرات بين السائقين

واصلت الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن حملاتها المكثفة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف محافظات الجمهورية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 133096 مخالفة مرورية متنوعة، كان من أبرزها: السير بدون تراخيص– تجاوز السرعة المقررة – الانتظار في أماكن مخالفة – استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة – مخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 3440 سائقًا على الطرق السريعة، وتبين وجود 290 حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ضبط 1078 مخالفة مرورية متنوعة

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمحيط مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم خلال نفس الفترة ضبط 1078 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: تحميل ركاب بطريقة غير قانونية، ومخالفة شروط التراخيص، ومخالفات تتعلق بعوامل الأمن والمتانة.

كما تم فحص 273 سائقًا، تبين منهم 16 حالة إيجابية لتعاطي المخدرات، وضبط 19 محكومًا عليهم بإجمالي 32 حكمًا قضائيًا، والتحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في تنفيذ هذه الحملات بشكل يومي، لضبط المخالفات وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق، وتناشد السائقين بالالتزام بالقواعد المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الآخرين.

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