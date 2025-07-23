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حوادث

الداخلية: ضبط 14 طن دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

ضبط دقيق، فيتو
ضبط دقيق، فيتو

واصل قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملاته التموينية المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لحماية جمهور المستهلكين، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي لممارسات الغش التجاري والتلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط 14 طن دقيق في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط كميات من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم تجاوزت 14 طن دقيق تم تجميعها أو استخدامها بالمخالفة للقانون.

 

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وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لضبط الأسواق وردع المخالفين.

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الادارة العامة لشرطة التموين والتجا استراتيجية وزارة الداخلية ازيد من السعر التلاعب بأسعار الخبز حملات تموينية عدم الإعلان عن الأسعار شرطة التموين والتجارة مخابز السياحية

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