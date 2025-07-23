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محافظات

صرف المطربة رحمة عصام من النيابة بعد مشادة مع عريس بحفل زفاف في الشرقية

المطربة رحمة عصام،
المطربة رحمة عصام، فيتو

شهدت محافظة الشرقية واقعة مثيرة أثناء إحياء أحد حفلات الزفاف بمركز الحسينية، بعدما نشبت مشادة كلامية بين المطربة رحمة عصام والعريس وثلاثة من أصدقائه، انتهت بتحرير محضر رسمي واستدعاء الأطراف إلى سراي النيابة.

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مشاجرة بين مطربة وعريس تنتهي في سراي النيابة 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغًا من المطربة، أفادت فيه بتعرضها للاحتجاز من قبل العريس وبعض مرافقيه خلال وجودها لإحياء حفل زفافه. 

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث تبين من التحريات الأولية أن المطربة وصلت إلى الحفل في حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، وكانت مرتبطة بإحياء حفل آخر، إلا أنها فوجئت بفقرة غنائية أخرى تسبق فقرتها، ما تسبب في اعتراضها واندلاع مشادة كلامية تطورت إلى بلاغ رسمي.

الأمن يتحفظ علي طرفي المشاجرة 

وقد تحفظت القوات الأمنية على طرفي الواقعة، وتم تحرير محضر إداري بالواقعة وبعد العرض على النيابة العامة، قررت نيابة مركز الحسينية صرف المطربة رحمة عصام من سراي النيابة، مع تكليف الأجهزة المعنية بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة وتحديد المسئوليات القانونية، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.

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