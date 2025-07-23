لشكه في سلوكها، أب يجبر نجلته على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها بترعة الإسماعيلية

شهدت عزبة الصعايدة بمنطقة بهتيم دائرة قسم ثان بشبرا الخيمة في محافظة الـقليوبية، بواقعة مأساوية بقيام اب بالتعدي علي نجلته بالضرب، واصطحابها لترعة الإسماعيلية بمسطرد وأجبرها على إلقاء نفسها والتخلص من حياتها، وذلك بعد شكه في سلوكها، وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية عليها جثة هامدة طافية بمكان الواقعة، وجرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وتم انتشالها ونقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة يفيد فيه بتلقيه بلاغًاً من النجدة بالعثور علي جثة لفتاة بترعة الإسماعيلية دائرة القسم.

على الفور أنتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونيه لمكان البلاغ، وتبين أن الجثة لطالبة تدعي "شهد ع س أ" 18 سنة ومقيمة عزبة الصعايدة ببهتيم، وتم نقلها لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات بقيادة المقدم مصطفى دياب، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "عماد س أ" السن ٤٢ ومقيم بعزبه الصعايدة بمنطقة بهتيم بدائرة القسم، (والد المتوفيه)، وذلك آثر شكه في سلوك نجلته لقيامها بمحادثه أكثر من شخص على الهاتف، فقام بالتعدي عليها بالضرب واصطحابها إلى طريق ترعه الإسماعيلية بمسطرد وأجبرها على إلقاء نفسها بمياه الترعة، وتركها وبعد مرور يومين، عثر عليها بذات المكان جثة هامدة، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشالها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الواقعة.

وحرر المحضر رقم 6472 لسنة 2025 إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المعاد، كما أمرت بدفن الجثة بعد انتهاء الطب الشرعى من الصفة التشريحية.

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