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حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في المنيا

ضبط عنصرين إجراميين
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة النصب على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط عنصرين إجراميين بمحافظة المنيا، تخصصا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بعد انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك.

<strong>ضبط عنصرين إجراميين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في المنيا</strong>
ضبط عنصرين إجراميين بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم في المنيا

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام المتهمين، وهما مقيمان بمركز العدوة بمحافظة المنيا، باستخدام أساليب احتيالية لإقناع الضحايا بأنهم موظفو خدمة عملاء في عدد من البنوك، بزعم تحديث بيانات الحسابات البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض مالية.

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وبعد كسب ثقة الضحايا، كان المتهمان يحصلان على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ويستخدمانها في الاستيلاء على مبالغ مالية من الحسابات البنكية.

وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، تم ضبط المتهمين في نطاق دائرة مركز شرطة العدوة، وعُثر بحوزتهما على ثلاثة هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين احتواؤها على أدلة رقمية تثبت ممارستهما لهذا النشاط الإجرامي.

وبمواجهتهما، أقرّا بارتكاب ست وقائع نصب واحتيال بنفس الأسلوب وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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