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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لسير سيارتين عكس الاتجاه بحدائق الأهرام

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يظهر قيام قائدي سيارتين بالسير عكس الاتجاه بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة، فقد أسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارتين.

وتبيّن بالفحص أن إحدى السيارتين منتهية التراخيص، بينما كان أحد السائقين لا يحمل رخصة قيادة. 

 فيديو لسير سيارتين عكس الاتجاه بحدائق الأهرام

 

واعترف المتهمان – وهما سائق وعامل يقيمان بمحافظة الجيزة – بارتكاب الواقعة بغرض اختصار الطريق وتم التحفظ على السيارتين، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

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السير عكس الاتجاه الداخلية تكشف ملابسات سير عكس الاتجاه وزارة الداخلية رخصة قيادة حدائق الأهرام

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