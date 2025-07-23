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حوادث

كواليس جلسة استئناف المتهمين في انفجار خط غاز الواحات على حكم حبسهم 10 سنوات

محاكمة المتهم
محاكمة المتهم

في محطة جديدة شاهدتها قضية انفجار خط غاز الواحات، قررت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، تأييد الحكم الصادر بسجن 6 متهمين لمدة 10 سنوات في قضية انفجار خط غاز الواحات.

وكشف دفاع أحد ضحايا انفجار خط غاز الواحات، عن كواليس جلسات استئناف المتهمين الـ6 في قضية حريق خط غاز أكتوبر، علي حكم حبسهم 10 سنوات. 

وأفاد دفاع الضحية بأن الجلسة استغرقت أكثر من أربع ساعات، وشهدت مجهودا كبيرا من هيئة المحكمة التي تولت فحص التفاصيل الدقيقة للقضية.

وأوضح أن فريق الدفاع تقدم خلال الجلسة بطلب لتأييد الحكم الصادر بحق المتهمين في محكمة أول درجة، لافتا إلى أن أقوال المتهمين جاءت متضاربة بشكل واضح.

وأشار إلى واقعة لافتة خلال الاستجواب، حين وجه القاضي سؤال مباشرا لأحد المتهمين العاملين بالحفر: "إنت حفرت ليه؟"، فرد قائلا: "أنا بنفذ أوامر مهندس المساحة".

وأكد أن جميع المتهمين حاولوا التنصل من المسئولية خلال الجلسة، سعيا للتهرب من العقوبة، رغم أن التحقيقات أثبتت أن عملية الحفر تمت بطريقة عشوائية تفتقر لأدنى معايير السلامة المهنية، دون اعتبار لخطورة وجود خط غاز في شارع رئيسي مزدحم وحيوي.

السجن 10 سنوات للمتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت في وقت سابق بالسجن 10 سنوات على المتهمين الـ6 في قضية حريق خط غاز أكتوبر، والذي ترتب عليه وفاة 8 أشخاص متأثرين بإصابتهم التي لحقت بهم جراء الحريق. 

المتهمون والتهم المنسوبة إليهم

وجاء في أوراق القضية أن المتهمين هم: «محمد. أ. ع. م.»، و«عمر. أ. ص. ح.»، و«محمد. و. ش. أ.»، و«أحمد. ج. م. إ.»، و«علاء. إ. ع. ر.»، و«أحمد. م. ي. ص.». 

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، فقد باشر المتهمين أعمال حفر ورصف وصيانة بطريق عام – هو طريق الواحات، وهي إحدى المناطق التي كانت تخضع في ذلك الوقت لأعمال توريد الغاز الطبيعي.

كواليس جلسات محاكمة المتهمين في انفجار خط الغاز

وفي الجلسة السابقة، كشف دفاع سائق اللودر المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر فقط على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدا لأعمال الرصف.

وقال المحامي: إن سائق اللودر كان يؤدي مهامه كالمعتاد، وقبل أن يستكمل مهمته بعمق أكثر، فوجئ بوجود ماسورة غاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صارخة لمعايير الأمان.

وأضاف: “هل الخطأ في يد سائق الذي لا يعلم شيئا عن وجود الغاز؟ أم في يد المهندس المشرف، أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟، لا توجد لافتة واحدة أو شريط تحذيري أو أي إرشادات تفيد بوجود خط غاز في هذا الموقع”. 

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