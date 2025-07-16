أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

مات حزنا بعد حلق شاربه، وفاة الشيخ الدرزي مرهج شاهين في السويداء (فيديو)

أعلنت مصادر في مدينة السويداء السورية، فجر اليوم الأربعاء، عن وفاة الشيخ الدرزي مرهج شاهين، البالغ من العمر 80 عامًا، بعد دخوله في حالة من الحزن عقب حلق شاربه من قبل بعض عناصر الأمن الحكومي.

وزير النقل يعلن استمرار غلق الإقليمي حتى الأول من أغسطس ويكشف السبب

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عقب جولة تفقدية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، تمديد الغلق الكلي المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي إلى يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025.

قنبلة كروية، وكيل مصطفى محمد في القاهرة لإتمام صفقة الأهلي وبيراميدز يتدخل بقوة (فيديو)

فجرت قناة "أون سبورت" قنبلة كروية من العيار الثقيل، بشأن انتقال صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، إلى الأهلي، ليكون بديلًا للاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

انسحاب أوسع والعودة للحرب واردة، القناة 13 الإسرائيلية تكشف عن مسودة اتفاق جديدة بغزة

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير في قطر، أن حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على انسحاب أوسع، من قطاع غزة وأبدت مرونة للتوصل إلى اتفاق جديد.

مدبولي يترأس اليوم اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة ومؤتمر صحفي هام

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المهمة.

أكسيوس: أمريكا وحلفاؤها تعهدوا بفرض عقوبات صارمة على إيران حال عدم التوصل لاتفاق نووي نهاية أغسطس

ذكر موقع "أكسيوس" نقلًا عن مصادر أن الولايات المتحدة وأوروبا حددتا نهاية أغسطس موعدًا نهائيًّا لإعادة فرض العقوبات على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

مصطفى الفقي يحلل تصريح ترامب بشأن سد النهضة ورد الرئاسة المصرية ومدى استجابة إثيوبيا

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن حرصه على التوصل إلى اتفاق عادل حول ملف سد النهضة الإثيوبي، تعكس رغبته في تحقيق إنجاز سياسي يُضاف إلى سجله.

المرصد السوري يكشف حصيلة جديدة لقتلى أحداث السويداء

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، حصيلة جديدة للقتلى الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف في السويداء بجنوب سوريا.

التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)

لحظات تحبس الأنفاس، بطلها شاب لقبه الأهالي ببطل عزبة النخل بعدما نجح في إنقاذ طفل من موت محقق.

أرباح الدوري الإنجليزي تتخطى مونديال الأندية، ليفربول البطل يجني رقما ضخما

كشفت بي بي سي عن قيمة الأرباح التي حققتها الأندية العشرين في الدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم المنقضي 2024-2025.

هل ستطبق غرامات على عدم التصويت في الانتخابات؟ الهيئة الوطنية تجيب

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن توقيع غرامات على المواطنين المتخلفين عن التصويت في الانتخابات ليس مطروحًا في الوقت الحالي، مشددًا على أن الأولوية الآن هي لنشر التوعية وتعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية لدى المواطنين.

انسحاب أمريكي مفاجئ من قاعدتين عسكريتين في الحسكة السورية (فيديو)

أفادت مصادر سورية، الثلاثاء، بأن الجيش الأمريكي سحب قواته بالكامل، وبشكل مفاجئ، من قاعدة “تل بيدر” العسكرية شمال محافظة الحسكة السورية.

وطفلة أخرى تصارع الموت، وفاة الضحية الخامسة بعد ساعات من وفاة أشقائها الـ 4 بمرض غامض بالمنيا

توفيت منذ قليل الطفلة رحمة نصر، 12 عامًا، خامس ضحايا واقعة وفاة الأشقاء بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، داخل مستشفى السموم، بعد أيام من تلقيها الرعاية الطبية إثر إصابتها بأعراض غامضة مماثلة لما تعرض له أشقاؤها الأربعة.

اليوم، أولى جلسات استئناف رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة"

تنظر محكمة استئناف القاهرة الجديدة اليوم الأربعاء، أولى جلسات استئناف رجل الأعمال، بعد تأييد حكم حبسه لمدة 3 سنوات، في اتهامه بالنصب على محمد مجدي "أفشة"، لاعب النادي الأهلي، في مبلغ 13 مليون جنيه.

حتى يصدقوا، كاظم الساهر يخمد نار ترند وفاته برد راق يخرس الألسنة

رغم نشر أحد المقربين من الفنان كاظم الساهر، صورة تجمعه به بعد أن انتشرت مؤخرًا شائعات عن وفاته بشكل مفاجئ، خرج القيصر بنفسه لينفي هذه الشائعة، خاصة وأن الشائعة ما زالت تتردد بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

ماتوا على طريقة "فتيات العنب"، جنازة مهيبة لـ 3 شباب ضحايا لقمة العيش بالشرقية (صور)

شيَّع أهالي عزبة حنا الصغرى التابعة لمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، جثامين ثلاثة من أبنائهم في موكب جنائزي مهيب خيمت عليه أجواء الحزن والبكاء، وذلك بعد مصرعهم في حادث تصادم مروِّع بطريق الإسماعيلية الصحراوي.

بعد الفيديو الفاضح، الحكمة الحسناء إليف كارا أرسلان تعود إلى ملاعب الكرة (فيديو)

عادت الحكمة التركية إليف كارا أرسلان للتحكيم في بطولات الهواة وسط احتفاء جماهيري، بعد سنوات من الغياب القسري بسبب فضيحة شهيرة.

سكت الدي جي وتعالت الصرخات، قصة سيشن الفرح الذي حولته سيارة نقل إلى مأتم بمحور ديروط (فيديو وصور)

من رحم المأساة تولد القصص الإنسانية وما بين رمشة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال.. لحظات معدودة حولت الفرح إلى مأتم لحظات كتم فيها صوت الدي جي الذي كان يعلو بصخب الأغنيات والزغاريد وتبدلت فجأة إلى أصوات صرخات ألم وحزن ونواح وعديد كل هذا وأكثر في حادث محور ديروط بأسيوط الذي أسفر عن مصرع وإصابة 24 شخصًا وأدمى معه القلوب.

عودة عشرات الدروز لإسرائيل بعد تسللهم إلى سوريا لمساندة أهالي السويداء (فيديو)

قالت مصادر عبرية، اليوم الأربعاء، إن عشرات الدروز عادوا، ليل الثلاثاء، إلى إسرائيل، بعدما عبروا الحدود إلى داخل الأراضي السورية، في وقت سابق، بالتزامن مع تصاعد الأحداث والاشتباكات في السويداء السورية.

أحمد مكي مفاجاة فيلم "الشاطر" وحدث مثير في نهاية العمل يفتح الباب لجزء ثان

احتفل الفنان أمير كرارة بالعرض الخاص لفيلم الشاطر داخل أحد المولات الكبرى بحضور أبطال العمل.

الملك، تدهور الحالة الصحية لأعظم لاعبي كمال الأجسام عبر التاريخ بعد إصابته بعدوى مميتة (صور)

كشفت عائلة أسطورة كمال الأجسام، روني كولمان، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفائز بلقب "مستر أولمبيا" ثماني مرات، والذي أدخل المستشفى في 29 يونيو 2025.

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