وزير النقل يعلن استمرار غلق الإقليمي حتى الأول من أغسطس ويكشف عن السبب

أعلن الفريق كامل الوزير وزير النقل، عقب جولة تفقدية لنائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بمشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي، تمديد الغلق الكلي المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي إلى يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025.

ويأتي قرار وزير النقل في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

وبعد تفقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال مرور ميداني مواقع العمل بمشروع تطوير رفع كفاءة الطريق الدائري الإقليمي بحضور اللواء/ ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف بالإشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي، واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وعدد من أساتذة كليات الهندسة بجامعتي عين شمس والزقازيق أ.د حسن مهدي أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس نائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق، وأ.د خالد قنديل استاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور عماد نبيل استشاري الطرق، والدكتور عبد الرحمن الباز مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق، تقرر تمديد الغلق الكلي المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي إلى يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة، وصيانة هذه التحويلات وتكثيف العلامات الإرشادية بها.

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