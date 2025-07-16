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خارج الحدود

مات حزنا بعد حلق شاربه، وفاة الشيخ الدرزي مرهج شاهين في السويداء (فيديو)

الشيخ الدرزي مرهج
الشيخ الدرزي مرهج شاهين، فيتو

الدروز، أعلنت مصادر في مدينة السويداء السورية، فجر اليوم الأربعاء، عن وفاة الشيخ الدرزي مرهج شاهين، البالغ من العمر 80 عامًا، بعد دخوله في حالة من الحزن عقب حلق شاربه من قبل بعض عناصر الأمن الحكومي.

وكان الشيخ مرهج شاهين، قد ظهر في مقطع فيديو، في وقت سابق الثلاثاء، خلال قيام أحد عناصر الأمن السوري بحلق شاربه، في بلدة "الثعلة" بريف السويداء الغربي، ما اعتبرها إهانة له أثرت في حالته النفسية.

 

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ شاهين، بقي بعد الحادثة في بيته ولم يغادره بعد دخول قوات الأمن السوري قريته الواقعة في ريف السويداء الغربي، بحسب شبكة "السويداء 24".

ونقلت الشبكة عن مصادر محلية قولها إن القرى التي دخلتها القوات الحكومية، ومنها قريتيْ "ولجا" و"الثعلة"، شهدت عمليات تصفية ميدانية داخل بعض البيوت، وسط صعوبات في تحديد عدد الضحايا وأماكن تواجد جثامينهم.

وتتصاعد الأحداث والاشتباكات بشكل متسارع في السويداء، التي يشهد محيطها غارات إسرائيلية منذ صباح يوم الثلاثاء، استهدفت تل أبيب خلالها قوات الأمن العام، وهو ما أسفر عن وقوع قتلى وإصابات في صفوفهم.

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