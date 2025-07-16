سكت الدي جي وتعالت الصرخات، قصة سيشن الفرح الذي حولته سيارة نقل إلى مأتم بمحور ديروط (فيديو وصور)

من رحم المأساة تولد القصص الإنسانية وما بين رمشة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال.. لحظات معدودة حولت الفرح إلى مأتم لحظات كتم فيها صوت الدي جي الذي كان يعلو بصخب الأغنيات والزغاريد وتبدلت فجأة إلى أصوات صرخات ألم وحزن ونواح وعديد كل هذا وأكثر في حادث محور ديروط بأسيوط الذي أسفر عن مصرع وإصابة 24 شخصًا وأدمى معه القلوب.

في لحظة واحدة، خطف الحادث المروّع بهجة حفل زفاف وترك وراءه 3 أسر مكلومة، وقلوبًا دامية على أحبّاء رحلوا بعد دقائق من توقفهم لعمل سيشن أعلى محور ديروط بأسيوط وبينما كان الجميع يحتفلون بحفل الزفاف، اصطدمت في لحظة مأساوية سيارة تريلا بميكروباص يحمل معازيم الفرح وسيارة أخرى تحمل الدي جي فأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين، ليتحول المشهد من فرح إلى فاجعة َموت.

تعود أحداث الواقعة إلى تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص وربع نقل ونقل كبير أعلى محور ديروط.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة ومدير أمن أسيوط وسيارات الإسعاف وتبين صحة الواقعة أسفر الحادث عن مصرع كل من زينب عبدالمنجي محمد، 65 عامًا، وسوسن عبد التواب هريدي، 47 عامًا، وعلي ممدوح علي هريدي، 20 عامًا، وحامد علي توفيق، 45 عامًا، وقد جرى نقل جثامينهم إلى مشرحة مستشفى ديروط العام.



كما أصيب في الحادث كل من مصطفى علي عابد، 5 أعوام – ليلى محمد عبدالحفيظ، 15 عامًا – علياء عبد المنجي حنفي، 56 عامًا – جنا صابر عبد الهادي، 9 أعوام – سارة صابر عبدالهادي، 5 أعوام – أحمد عابد فارس عابد، 50 عامًا – صفية عابد فارس، 30 عامًا – آمنة خلف أحمد، 32 عامًا.

كما أصيب كل من رمضان هلال محمد، 45 عامًا – محمد علي فارس، 16 عامًا – صابرين محمود علي أحمد، 35 عامًا – عبدالرحمن يد محمد علي فارس، 20 عامًا – عايد أحمد عايد، 13 عامًا – يوسف أحمد محمد فارس، 16 عامًا – فاطمة ربيع محمد حسن، 25 عامًا – محمد علي عايد، 7 أعوام – منصور حماد محمد محمد، 43 عامًا – زياد منصور حماد، 12 عامًا – تحية محمد عبدالحفيظ، 25 عامًا – حسن محمد شكري، 24 عامًا – علياء صابر عبدالهادي، 7 أعوام.

تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى ديروط المركزي عن طريق الأهالي، فيما تم تحويل 9 حالات إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة نقل مع سيارتي حفل زفاف لأهالي من قرية أبو الهدر التابعة لمركز ديروط إحداهما تحمل معازيم وأخرى تحمل الدي جي المتقدم الزفة وذلك عقب توقفهما لعمل سيشن أعلى محور ديروط قبل إتمام حفل الزفاف.

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