أحمد مكي مفاجاة فيلم "الشاطر" وحدث مثير في نهاية العمل يفتح الباب لجزء ثان

احتفل الفنان أمير كرارة بالعرض الخاص لفيلم الشاطر داخل أحد المولات الكبرى بحضور أبطال العمل.

العرض الخاص لفيلم الشاطر

وفي مفاجأة غير متوقعة ظهر أحمد مكي في نهاية أحداث الفيلم بشخصية شريرة وتدعى 703، وهي الشخصية التي تدورها حولها الأحداث، وكشفت الأحداث عن ترك النهاية مفتوحة الأمر الذي رجح البعض أن يكون هناك جزء ثان.

وأعرب الفنان أمير كرارة عن سعادته بفيلمه الجديد الشاطر والذي احتفل بالعرض الخاص للعمل داخل أحد المولات الكبرى.

أمير كرارة في فيلم الشاطر

وقال أمير كرارة في تصريح خاص لفيتو، إنه سيقدم تجربة مختلفة وجديدة في فيلمه الجديد الشاطر، مشيرًا إلى أنه فيلم اكشن كوميدي.

وأضاف كرارة بأنه استمتع كثيرًا بالكواليس مع هنا الزاهد في الشاطر، مؤكدًا أنها كانت مبهجة.

واحتفل أمير كرارة بالغرض الخاص لفيلمه الجديد الشاطر داخل أحد المولات الكبرى.

يذكر أن فيلم "الشاطر" من تأليف: أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، مصطفى غريب، عادل كرم، محمد القس، أحمد عصام السيد، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف خالد الصاوي.

وأشار إلى أن الفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه.

وكان قد نشر المنتج تامر مرسي البوستر الخاص بفيلم “الشاطر”، وعلق عليه قائلًا: “البوستر الرسمي لفيلم الشاطر.. يعرض في جميع السينمات في مصر يوم 16 يوليو.. ويعرض في سينمات الخليج ودول العالم 31 يوليو".

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