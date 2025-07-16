المرصد السوري يكشف حصيلة جديدة لقتلى أحداث السويداء

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الثلاثاء، حصيلة جديدة للقتلى الذين سقطوا نتيجة أعمال العنف في السويداء بجنوب سوريا.

وأفاد المرصد بارتفاع حصيلة القتلى نتيجة أعمال العنف في السويداء في جنوب سوريا إلى 203 أشخاص منذ اندلاع الاشتباكات الأحد بين فصائل درزية ومسلحين من العشائر وانتشار القوات الحكومية في المحافظة إثر ذلك.

وأعلن وزير الدفاع السوري اللواء مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، وقف تام لإطلاق النار داخل مدينة السويداء في جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن أبو قصرة قوله في تغريدة على منصة إكس: "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة، على أن يتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

وأضاف: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".

وتابع: "وجهنا ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".

ووفق الوكالة، بدأت قوات الجيش العربي السوري بسحب الآليات الثقيلة من السويداء تمهيدًا لتسليم أحياء المدينة لقوى الأمن الداخلي.

وتشهد محافظة السويداء توترات مستمرة منذ عدة أيام، بلغت ذروتها الأحد، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين عشائر وفصائل محلية، على خلفية عمليات خطف متبادلة.

وأدت المواجهات إلى مقتل نحو 30 شخصًا وإصابة 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، ما دفع الجيش السوري وقوات الأمن الداخلي إلى نشر وحدات لفض النزاع والفصل بين الأطراف المتصارعة.

وتعرَّض الجيش السوري، صباح الإثنين، على أطراف السويداء لهجوم نفذته مجموعة خارجة عن القانون، ما أدى إلى مقتل 18 من عناصره وإصابة آخرين بجروح، كما جرى اعتقال عدد منهم ونقلهم إلى جهة مجهولة.

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