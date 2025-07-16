بعد تعثر صفقة نابولي، رد فعل داروين نونيز تجاه عرض الهلال السعودي

تطور جديد في موقف الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمتوقع رحيله عن قلعة آنفيلد في الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تلقيه عرضًا من الهلال السعودي.

وكشفت تقارير إعلامية وجود اهتمام ورغبة من نادي الهلال في التعاقد مع اللاعب في صيف 2025، وتجددت هذه الرغبة بعد تعثر انتقاله إلى نابولي الإيطالي، بسبب المطالب المالية المرتفعة للريدز.



وتستمر التكهنات بشأن مصير نونيز وإمكانية رحيله عن "الريدز" خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، حيث أشارت تقارير سابقة إلى أن النادي الإنجليزي قد يفتح الباب لمغادرته حال وصول عرض مناسب.

ورغم انسحاب نابولي، فإن باب الرحيل لا يزال مفتوحًا أمام نونيز، في ظل اهتمام أندية أخرى، على رأسها الهلال السعودي وميلان، بالإضافة إلى عروض ضخمة من الدوري السعودي.

ووفقًا لِما ذكره الإعلامي الرياضي ألفريدو بيولا، فإن " نونيز قد يعيد التفكير في عرض الهلال بعد تعثر مفاوضات الانتقال إلى نابولي، خاصة أن النادي السعودي مهتم بالتوقيع مع اللاعب منذ الـ5 من يونيو، في ظل تعثر المفاوضات مع النيجيري فيكتور أوسيمين".

وفاوض الهلال، أوسيمين أكثر من مرة، سواءً قبل أو أثناء أو بعد كأس العالم للأندية.



ورفض أوسيمين فكرة ارتداء قميص الهلال، رغم أن نابولي وافق على العرض المالي، إذ يرغب صاحب الـ26 عامًا في مواصلة مسيرته مع جلطة سراي الذي لعب له معارًا في موسم 2024-2025.

وذكرت تقارير سابقة، أن الهلال سيجد منافسة صعبة من ميلان الذي قدم بالفعل عرضًا رسميًّا لضم نونيز بـ60 مليون يورو.

وخيب داروين نونيز آمال جماهير ليفربول، إذ اكتفى بتقديم 66 مساهمة تهديفية خلال 3 مواسم في ملعب آنفيلد.

نونيز عانى من تراجع واضح في مشاركاته الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الهولندي آرني سلوت، كما لم يقدم الأداء المنتظر، وتعرض لانتقادات دائمة بشأن إهدار الفرص الحاسمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.